Ramos no entra en la convocatoria para el primer partido del PSG

El defensa español Sergio Ramos no figura en la convocatoria anunciada este miércoles por el París Saint-Germain para el primer partido del equipo fuera de sus instalaciones, un amistoso en Orleans contra el Augsburgo alemán.

El entrenador argentino, Mauricio Pochettino, no le ha incluido en la lista para este tercer duelo de pretemporada del club, tras dos a puerta cerrada jugados en la ciudad deportiva del club, el 14 de julio contra el Le Mans (4-0) y tres días más tarde frente al Chambly (2-2), considerados ambos como entrenamientos.



Frente al Augsburgo se considera ya un choque más serio, pero el técnico tampoco podrá contar con dos de sus fichajes del año, el holandés Wijnaldum y el meta italiano Donnarumma, que todavía no se han incorporado al equipo tras la Eurocopa.



Ramos, de 35 años, sí ha entrenado ya con sus compañeros, pero el técnico ha considerado que su nivel físico todavía no es suficiente para incluirle en la lista, por lo que ha aplicado la prudencia ante las numerosas lesiones que tuvo la pasada temporada.



Tampoco viajan a Orleans el español Ander Herrera ni el marroquí Achraf Hakimi, que acaba de reincorporarse a los entrenamientos tras haber dado positivo por covid.



La convocatoria está esencialmente compuesta de jóvenes de la cantera, junto a los que figuran nombres del primer equipo como Mauro Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Idrissa Gueye y Thilo Kehrer. EFE