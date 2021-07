España favorita en un torneo limitado de estrellas

Fútbol Internacional

(EFE).- La selección española masculina de fútbol olímpico parte como favorita a alzarse con la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 por el nivel contrastado de sus jugadores, seis de los cuales que llegaron a semifinales de la Eurocopa absoluta, y que contrasta con la ausencia de estrellas en otros equipos debido a la negativa de sus respectivos clubes.



Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinicius Junior y Rodrygo Goes, entre otros, mostraron su deseo de acudir a los Juegos Olímpicos, pero no han podido cumplirlo por el veto de sus clubes. Nombres que darían más caché a un torneo y un problema al que España solo se ha enfrentado en tres casos: Ferran Torres, Fabian Ruiz y Borja Mayoral.



Los clubes españoles están obligados a ceder a los futbolistas a la selección nacional, por lo que Luis de la Fuente cuenta con un amplio abanico de talento. Es más, seis de los diez jugadores más valorados del torneo son españoles: Pedri lidera la clasificación del portal especializado Transfermarkt con 80 millones de euros y ha subido 10 por su gran Eurocopa.



Por esto, España es favorita a repetir la gesta lograda en Barcelona’92. Un oro que le hace ser la única selección europea que se ha colgado dicha medalla al cuello desde que se impuso el formato sub-23 -con tres excepciones- en dicho año.



Eso sí, es consciente de la dificultad que entraña la competición, en la que el físico juega un papel fundamental, y en la que siempre hay una selección que da la sorpresa y llega lejos en el torneo. Caso destacado, por ejemplo, de Honduras en Río 2016 y de Irak en Atenas 2004.



Además, las selecciones africanas suelen realizar grandes papeles en el torneo. Nigeria, en Atlanta 1996, y Camerún, en Sidney 200, lograron el oro. Y los bronces para Ghana en Barcelona’92 y del conjunto nigeriano en Río 2016 hacen soñar a Sudáfrica, Egipto y Costa de Marfil para Tokio 2020 a pesar de no contar con ninguna gran estrella a excepción de esta última, con el centrocampista del Milan Franck Kessié.



“Nunca subestimes el corazón de un campeón”, la mítica frase del entrenador Rudy Tomjanovich cuando un año después de que sus Houston Rockets ganaran el anillo en 1995 los analistas no confiaran en ellos, se aplica a Brasil, que llega tras lograr su ansiado, y exigido, oro en Rio 2016 en una tanda de penaltis agónica ante Alemania que cerró Neymar.



Para Tokio 2020, su gran estrella es Richarlison, quien llega tras la disputa de la Copa América. El futbolista el Everton llega tras una temporada en la que dio un paso más en la élite a las órdenes de Carlo Ancelotti, sumando 13 goles y 3 asistencias.



Sin los mencionados Vinicus Junior y Rodrygo Goes tras la negativa del Real Madrid a cederlos, pero sí con Diego Carlos (Sevilla) como refuerzo de lujo para una defensa que contará con Dani Alves. A sus 38 años, ya en el ocaso de su carrera deportiva, participará en sus primeros Juegos Olímpicos con el objetivo de agrandar más su palmarés, que cuenta con 43 títulos, el que más de toda la historia del fútbol.



Y en la fase de grupos reeditarán la final de los últimos Juegos Olímpicos. Alemania, subcampeona de Europa en 2019, cuenta con un núcleo de jugadores de la Bundesliga, pero sin grandes estrellas internacionales. Se habló más de su forma de anunciar la convocatoria, recordando a la mítica serie japonesa Oliver y Benji, en lugar de sus nombres.



La otra selección sudamericana presente en el torneo es Argentina, que derrotó a Brasil en la final del preolímpico. Base de jugadores de la liga local con grandes esperanzas puestas en Alexis Mac Allister. El joven mediapunta del Brighton tiene en los Juegos Olímpicos la posibilidad de demostrar que está llamado a dar un salto más en la élite.



Por su parte, Francia, por nombre, podría estar en la terna de favoritas, pero su convocatoria perdió muchos nombres por el camino. El último, el de un jugador que esperaba que la cita nipona fuera un escaparate para él como Eduardo Camavinga, con grandes equipos de Europa interesados en sacarle del Rennes.



Mbappé, que por edad no cumplía plaza de mayor de 24 años, Kounde, Upamecano y Marcus Thuram podrían haberle dado un salto de calidad a una selección que llega tras un Europeo sub-21 decepcionante en el que cayeron en cuartos de final.



México, que sabe lo que es ganar un oro olímpico hace ya nueve años en Londres 2012, perdió también efectivos debido a la disputa durante estos días de la Copa Oro, por lo que los galones serán para el futbolista del Betis Diego Laínez, quien lucirá el dorsal ‘10’ a su espalda.



Composición de los grupos:



GRUPO A: Japón, Sudáfrica, México y Francia.



GRUPO B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumanía GRUPO C: Egipto, España, Argentina y Australia GRUPO D: Brasil, Alemania, Costa De Marfil y Arabia Saudí. EFE