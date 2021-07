Brasil prepara penaltis en su último entrenamiento antes de medirse con Chile

Fútbol Internacional

(EFE).- La selección brasileña preparó el cobro de penaltis en el entrenamiento de este jueves, el último antes del partido del viernes con Chile por cuartos de final de la Copa América y en el que brilló por su ausencia el lateral izquierdo Alex Sandro, que pasó a ser duda para el compromiso.



Ante la posibilidad de que la clasificación a las semifinales tenga que ser decidida por los lanzamientos desde el punto penalti en caso de un empate al final del tiempo reglamentario, el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', puso hoy a sus jugadores a practicar los cobros desde los doce pasos.



El portero Éderson, en una rueda de prensa que concedió este viernes, admitió que puede ser uno de los responsables por el cobro de los penaltis como lo hace en el Manchester City.



"Sabemos que en el fútbol todo puede suceder y si el entrenador me escoge lo voy a hacer, pero tenemos cobradores de mucha calidad y tenemos que estar preparado para todas las situaciones", afirmó.



Tite volvió a esconder su posible alineación para el partido por cuartos de final en Río de Janeiro, pero los pocos minutos de entrenamiento transmitidos por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mostraron que la Canarinha tendrá dificultades para contar con un lateral izquierdo.



Ello debido a que Alex Sandro no pudo participar en la práctica por segundo día seguido debido a una molestia muscular en una de las piernas de la que se quejó el pasado martes. El jugador del Juventus italiano viene siendo tratado por los fisioterapeutas de Brasil y su posible alineación está en duda.



El otro lateral izquierdo convocado por Brasil para la Copa América es Renan Lodi (Atlético de Madrid), quien sufrió un "trauma fuerte" en la cadera en el partido del domingo en que la Canarinha empató 1-1 con Ecuador y cuya exclusión de la lista de convocados llegó a ser analizada.



Renan Lodi no participó en los entrenamientos ni del martes ni del miércoles debido a que estaba bajo los cuidados de los fisioterapeutas pero este jueves sí acudió a la cancha y trabajó aparentemente sin molestias.



El lateral del Atlético de Madrid tendrá que ser alineado, incluso tras el parón de tres días seguidos y las dudas que generaba, en caso de que Alex Sandro no esté en condiciones.



Además de ordenar la interrupción de las transmisiones del entrenamiento por internet antes de separar a sus posibles titulares para el viernes, Tite se negó a anunciar su equipo en la rueda de prensa que concedió.



Al único que ratificó fue al portero Ederson, pero dio pistas de que Éder Militao (Real Madrid), cuyo trabajo elogió, podrá entrar en el lugar de algunos de sus dos zagueros titulares: Marquinhos (PSG) o Thiago Silva.



Pese a que Tite utilizó a casi todos sus convocados en los primeros cuatro partidos de la Copa América -la única excepción fue el zaguero Felipe que tuvo que ser desconvocado por lesión- ya que quería probar jugadores y opciones tácticas, lo más probable es que para el partido con Chile vuelva a usar la titular habitual.



Ello debido a que tras tres victorias (3-0 sobre Venezuela, 4-0 sobre Perú y 2-1 sobre Colombia), la Canarinha cedió un empate 1-1 el domingo en la que fue su peor presentación y en la que usó varios de sus teóricos suplentes.



El partido del viernes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro medirá a los ganadores de las últimas tres ediciones de la Copa América, ya que Chile fue el campeón en 2015 y 2016, y Brasil en 2019, cuando también fue el anfitrión.



El vencedor de este partido se medirá en semifinales al ganador del duelo por cuartos de final entre Perú y Paraguay. EFE