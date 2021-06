Una liga de Sudamérica empezará a usar el VAR y no creerás cuál

Fútbol Internacional

Buenos Aires. La Liga Profesional de Fútbol de Argentina (LPF) sorteó este martes el calendario de partidos para el próximo campeonato de la Primera División que además de tener un nuevo formato contará por primera vez con el sistema de videoarbitraje (VAR).



El torneo comenzará el 16 de julio, finalizará el fin de semana del 12 de diciembre y el superclásico entre River Plate y Boca Juniors se jugará el 3 de octubre



"El torneo se jugará a 25 fechas, todos contra todos a una rueda, y lo único que no se sorteará serán las localías de los clásicos, que se invertirán con respecto a la Copa que se disputó en el primer semestre de este año", informó la LPF en su sitio web.



El director nacional de arbitrajes de la AFA, Federico Beligoy, dijo a Efe que se espera que el VAR esté en funcionamiento "a partir de la cuarta o quinta fecha del campeonato".



"Ni bien empiece el torneo se deberá certificar a los estadios con la tecnología que requieren", sostuvo.



En 2020 se construyó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, un área destinada a este sistema que se implementará en el torneo local.



El VAR funcionará con un envío instantáneo de imágenes al centro de Ezeiza y contará con operadores de vídeo que tendrán comunicación directa con los árbitros en las canchas.



Dado que no todos los estadios del país poseen conexión a Internet a través de fibra óptica solventarán esta problemática con unidades móviles de operación de vídeo.



NOVEDADES DEL NUEVO TORNEO



La Liga Profesional de Fútbol volverá al formato de liga de todos contra todos, con 25 fechas, y se descartará la competición por zonas y eliminatorias.



Además se invertirán las localías de los partidos clásicos, de esta manera River Plate podrá enfrentar a Boca Juniors en su estadio, el Monumental.



Este torneo no contará con descensos, aunque el puntaje de los equipos se tendrán en cuenta al momento de calcular los promedios para definir que equipos descenderán a fines de 2022.



Durante el primer semestre de este año se jugó la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que tuvo a 26 equipos divididos en dos grupos y que ganó Colón de Santa Fe.



A fines de 2020 se jugó la Copa Diego Maradona, que tuvo a 24 equipos en cuatro zonas y ganó Boca Juniors en enero de este año.



El último torneo que se disputó en sistema de todos contra todos, sin fase eliminatoria posterior, fue la Superliga Argentina 2019/2020 que también ganó Boca Juniors.



"Tendremos cinco fechas entre semana, considerando que tendremos muchos equipos en competencias internacionales, así que será un semestre cargado", sostuvo durante el sorteo el vicepresidente de la LPF Cristian Malaspina. / EFE