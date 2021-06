Scaloni: Generamos un montón de situaciones y merecimos ganar

Fútbol Internacional

Lunes 14| 8:27 pm





(EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este lunes tras el empate 1-1 con Chile que la Albiceleste generó "un montón de situaciones" de gol y que mereció ganar el partido.



"Fueron diez o doce minutos del segundo tiempo en los que hubo desajustes y ellos consiguieron el penal. A partir de ahí se hizo cuesta arriba. Generamos un montón de situaciones y merecimos ganar, pero nos vamos con un empate. Es el inicio de un torneo muy duro", dijo Scaloni en rueda de prensa.



"Es evidente que el equipo generó un montón, no sé cuántos tiros y cuántas llegadas, muchas más que lo que dice el resultado, pero lo que cuenta es meterla adentro y hoy no la metimos. Nos quedamos con lo positivo, la línea del equipo es buena más allá de que el resultado no es lo que deseamos", añadió.



El seleccionador criticó el estado del campo de juego y lo calificó como "lamentable".



"Nos encontramos con una cancha que al minuto diez del primer tiempo ya no se podía jugar al fútbol. Un buen campo de juego para jugar buen fútbol es fundamental. Aún así el equipo genera y hay cosas para corregir. El torneo es largo y el equipo se siente confiado", precisó.



Argentina y Chile igualaron 1-1 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, con goles de Lionel Messi y Eduardo Vargas, en el primer partido del Grupo A de la Copa América de Brasil.



En la próxima jornada, Argentina se enfrentará el viernes con Uruguay y Chile con Bolivia.



Paraguay es el otro equipo de la zona.



Los cuatro mejores se clasificarán para los cuartos de final. EFE