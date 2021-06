César Farias tras empatar: "Este punto vale oro"

Fútbol Internacional

Miércoles 9





Santiago de Chile.



"Para nadie es secreto que Chile ha ganado dos Copa América y ha ido a dos mundiales con esta generación", señaló el estratega de nacionalidad venezolana, agregando que "algo ha debido hacer bien Bolivia" para alcanzar tres fechas FIFA sin conocer la derrota.



Son estadísticas nada despreciables para La Verde, que hace 16 años no tenía una racha como la que vive actualmente disputando un cupo mundialista, tras empatar en Paraguay, vencer a Venezuela y ahora igualar con Chile.



Consultado por la apuesta defensiva que desplegó en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago, Farias señaló que Bolivia tiene un equipo "solidario, que sabe defenderse, que marca goles y trabaja pelotas detenidas", y que cualquier rival que visite a los jugadores chilenos "no la va a pasar bien".



"Chile juega mejor fútbol que nosotros acá y nos superó en muchas facetas, pero de eso se trata el fútbol y son los puntos los que te llevan al mundial", destacó el técnico.



"Al saber la gran selección que enfrentamos y las dificultades que teníamos hoy, es para aplaudir a nuestros muchachos, las formas podrán gustar o no, cada quien se defiende con lo que puede", apuntó Farias.



"Cuando uno comienza con una resistencia tan fuerte, con trabajo y lucha, te hace crecer, eso es lo que tiene hoy esta selección dentro de sus posibilidades, no somos Brasil ni Argentina, pero a todos les queremos competir dentro de nuestras maneras", agregó.



Con este resultado, Chile cerró esta doble fecha FIFA ubicado en la séptima posición de la general sudamericana rumbo al mundial de Catar 2022 con seis unidades, mientras que Bolivia quedó en el octavo lugar con cinco puntos. EFE