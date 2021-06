Moreno Martins le da valioso punto a Bolivia ante un Chile sin puntería

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 12:52 am





Santiago de Chile. Desde los doce pasos, el delantero Marcelo Moreno Martins le dio un valioso punto a la selección de Bolivia obrando una igualada a un tanto en su visita a Chile, que apabulló al rival y gozó de múltiples ocasiones para marcar pero que no tuvo puntería.



A los 81 minutos de juego, el ariete boliviano, actual goleador de las eliminatorias sudamericanas con seis tantos, igualó las cosas para su selección tras una mano del defensa chileno Guillermo Maripán que el juez paraguayo Éber Aquino chequeó en el VAR.



Con todo, Chile fue el claro dominador durante todo el compromiso, válido por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, concentrando el 78 % de la posesión del esférico y creando al menos nueve ocasiones de peligro sobre los tres palos del rival, frente a una sola oportunidad generada por su símil de Bolivia en los 90 minutos.



Las llegadas chilenas fueron reiteradas desde el primer minuto, con dos tiros que dieron en el palo recién iniciado el encuentro y profundos desbordes por las bandas que tuvieron muy activo al guardametas Carlos Lampe.



La primera la estrelló contra el palo Eduardo Vargas, luego Francisco Sierralta la envió al larguero y poco después la defensa desvirtuó un gol cantado de Alexis Sánchez.



No fue hasta los 69 minutos que, después de un pase preciso y bombeado del volante chileno Charles Aranguiz, el jugador de la Fiorentina Erick Pulgar conectó un cabezazo que superó al portero boliviano abriendo el marcador en Santiago, segundo gol del joven jugador por la selección de su país.



Todo el partido se jugó prácticamente en campo boliviano, pero Chile no fue capaz de romper el cerrojo defensivo que César Farias instaló con una línea de cuatro en el fondo y otra de cinco en el medio campo para trabar las salidas comandadas por Aranguiz.



El mismo Aranguiz probó a distancia en numerosas oportunidades, lo mismo Alexis Sánchez que dejó un balón en la línea del arco boliviano pero fue despejado por el zaguero José Sagredo.



El equipo chileno que entrena el uruguayo Martín Lasarte pagó su falta de efectividad de cara al gol y en los minutos finales vio como el rival igualaba la contienda en un polémico penal, cuestionado por los jugadores de La Roja.



La mano se la cobraron a Maripan, mismo jugador que cometió el penalti en el choque ante Argentina por la fecha anterior, y que quedó desolado en el campo, animado por sus compañeros.





Ficha técnica:



Chile: Claudio Bravo; Francisco Sierralta (min.86, Fabián Orellana), Gary Medel, Guillemo Maripán; Mauricio Isla, Erick Pulgar, Eugenio Mena, Charles Aranguiz; Eduardo Vargas (min.65, Luis Jiménez Garcés), Alexis Sánchez, Jean Meneses (min.86, Felipe Mora).



Entrenador: Martín Lasarte



Bolivia: Carlos Lampe; Jose Sagredo, Adrián Jusino, Luis Haquin, Diego Bejarano (min.71, Diego Wayar); Leonel Justiniano; Rodrigo Ramallo (min.46, Enrique Flores), Danny Bejarano, Boris Cespedes (min.46, Juan Carlos Arce), Henry Vaca (min. 46, Gibert Álvarez); Marcelo Moreno Martins (min.93, Erwin Junior).



Entrenador: César Farias



Goles: 1-0 (m.68: Erick Pulgar); 1-1 (min.81: Marcelo Moreno Martins)



Árbitro: el juez del encuentro Éber Aquino amonestó a Henry Vaca, Danny Bejarano, Enrique Flores, Leonel Justiniano, Gary Medel, Erick Pulgar y Guillermo Maripán.



Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago, Chile.



Incidencias: partido válido por la octava fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022. EFE