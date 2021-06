Bélgica sufre ante Grecia sin Hazard ni De Bruyne

Fútbol Internacional

Bruselas. Sin Eden Hazard ni Kevin de Bruyne, entre paños calientes para intentar recuperarse de sus lesiones para la Eurocopa, Bélgica sufrió contra Grecia en partido amistoso en Bruselas en el que un gol de Thorgen Hazard adelantó a los locales y otro de Georgios Tzavellas igualó para los helenos (1-1).



Los "Diablos rojos" no brillaron en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, sin público por la pandemia, en una noche en la que Roberto Martínez prescindió de muchos de sus habituales y en la que quería buscar "nuevas relaciones" frente a una Grecia que no irá la Eurocopa.



En un partido más horizontal que vertical, en el que los belgas tuvieron la posesión y los griegos la colocación, se vieron algunos detalles positivos en los "Diablos rojos", como el desparpajo de Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid que en el minuto 19 dio el pase del 1-0 a Thorgan Hazard para que el pequeño de la saga de futbolistas abriera el marcador.



También tuvo momentos de gran nivel el otro extremo, Jérémy Doku, la perla de 19 años recién cumplidos por la que el Rennes pagó la temporada pasada 26 millones de euros al Anderletch, que nunca había vendido tan caro un futbolista, y ha brillado en la liga francesa.



Rápido y ágil por la banda derecha y con mucha iniciativa, Doku creó sensación de peligro y dejó algún detalle técnico interesante en los 45 minutos que disputó en su séptima comparecencia como internacional.



Sin embargo, los de Martínez ni mandaron ni cautivaron en un partido y diseñado para empezar a engrasar la maquinaria de guerra de una Bélgica que fue tercera en el Mundial de Rusia de 2018 y que se ve con serias opciones de quedar campeona de Europa.



Escaseó la creatividad en un centro del campo huérfano sin Hazard, que tras dos años de lesiones sigue con molestias y que no quiere forzar, y también sin De Bruyne, que se rompió la cara en la final de la Liga de Campeones que perdió contra el Chelsea como capitán el Manchester City y que se incorporará a la selección en una fecha aún por determinar.



También faltó a su cita con el gol Romelu Lukaku, que ha sido elegido esta semana mejor jugador de la temporada de la Serie A y salía con el brazalete de capitán ante la ausencia de Hazard y De Bruyne.



El delantero del Inter de Milán, que ha confirmado que seguirá en el club la próxima temporada pese a la salida de Antonio Conte del banquillo, apenas inquietó la portería de Odysseas Vlachodímos.



La Grecia del neerlandés John van't Schip, que supo mantener a los suyos pegados atrás, sin mostrar rendijas y esperando una oportunidad, que llegó a balón parado en el minuto 66, cuando Georgios Tzavellas aprovechó el rechace de un balón que había servido por Georgios Masouras para cosechar un digno empate a uno.



Casi sobre el pitido final, Matz Sels, de 29 años, entró como portero en su primera internacionalidad y en sustitución de Simon Mignolet, titular en un partido en el que descansó el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.





Ficha técnica:



Bélgica: Simon Mignolet (Matz Sels, m.91); Toby Alderweireld (Youri Tielemans, m.81), Jason Denayer, Dedryck Boyata; Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Thorgan Hazard (Nacer Chadli, m.74); Jérémy Doku (Dries Mertens, m.45), Yannick Carrasco (Leandro Trossard, m.74) y Romelu Lukaku (Michy Batshuayi, m.45).



Seleccionador: Roberto Martínez (ESP)



Grecia: Odysseas Vlachodímos; Thanasis Androutsos, Sokratis Papastathopoulos, Georgios Tzavellas, Kóstas Tsimíkas (Dimitris Pelkas, m.60); Konstantinos Galanópoulos (Zeca, m.69); Andréas Bouchalákis (Manolis Siopis, m.69), Georgios Masouras, Anastasios Bakasetas, Dimítris Giannoúlis; Vangélis Pavlídis (Leonárdo Koútris, m.60).



Seleccionador: John van't Schip (HOL)



Goles: 1-0, m.19: Thorgan Hazard; 1-1, m.66: Georgios Tzavellas.



Árbitro: Robert Hennessy (IRL).



Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado sin público en el Estadio Rey Balduino de Bruselas. EFE