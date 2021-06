Deschamps pide "intensidad" porque el talento y la calidad "no bastan"

Fútbol Internacional

El seleccionador francés, Didier Deschamps, recalcó este martes que su equipo debe tener "intensidad competitiva" porque "el talento y la calidad no bastan para ganar partidos".



Deschamps señaló que su equipo está mostrando esa intensidad en los entrenamientos, pero debe mantenerla en los dos partidos de preparación para la Eurocopa (este miércoles ante Gales en Niza, y el día 8 ante Bulgaria), ya que su debut será el día 15 ante Alemania.



En la rueda de prensa previa a ese primer encuentro, el técnico "bleu" explicó que el choque ante Gales supondrá el final de la primera fase de preparación, con sesiones dobles para crear grupo y trabajar los fundamentos tácticos.



Deschamps avanzó que espera de Gales un equipo "muy británico", y resaltó que ha mantenido una columna vertebral "inamovible" en los últimos años, además de una defensa "bien nutrida", que les ofrecerá "dificultades".



Aunque no avanzó si alineará juntos al trío de estrellas Mbappé-Griezmann-Benzema, sí dejó caer que habrá una formación ofensiva al inicio del partido y otra después.



"Solo tengo dos partidos de preparación. Tengo seis cambios, así que el tiempo de juego estará repartido", indicó.



Deschamps se esforzó también en dejar atrás las cuestiones sobre el retorno de Karim Benzema. "Para nosotros, no es noticia", apuntó, antes de señalar que el delantero madridista "le pone muchas ganas, como los demás".



"Le pone muchas ganas, pero la fuerza colectiva será siempre más fuerte que la individual", resaltó, para recalcar la importancia que pone en el bloque, por encima de cualquier jugador.



También anunció que los tres jugadores del Chelsea que disputaron y ganaron la final de la Liga de Campeones el pasado sábado (N'Golo Kanté, Olivier Giroud y Kurt Zouma) no jugarán este miércoles, ya que "están un poco cansados".



Los tres no llegaron a la concentración hasta el mediodía de este martes, con lo que se han perdido las primeras sesiones de entrenamientos. Eso sí, están "felices", destacó el técnico galo.



También será baja el centrocampista Thomas Lemar (Atlético de Madrid), que prosigue la recuperación de la lesión muscular que le impidió disputar los últimos partidos de la liga española.



Participó además en la rueda de prensa el guardameta titular, Hugo Lloris, quien insistió en que deben "concentrarse" en sus objetivos sin dejarse influir "por lo que se dice en el exterior" sobre su estatus como campeones del mundo y la gran calidad de su ataque. EFE