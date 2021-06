Koke: "El estilo del Atlético me ha beneficiado mucho"

Fútbol Internacional

Durante casi dos años, hasta el pasado mes de noviembre, la Eurocopa 2020 parecía una utopía para Koke Resurrección, que ha pasado de prescindible a inamovible de las convocatorias de Luis Enrique, titular en cuatro de los últimos seis duelos desde su vuelta a las listas de la selección española.



"El estilo de juego del Atlético me ha beneficiado mucho, porque hemos tenido más la posesión, hemos tenido más balón, hemos atacado mucho más, con gente más ofensiva...", expuso este martes el futbolista, capitán del Atlético de Madrid campeón de la Liga esta temporada y uno de ellos en la selección que aspira a la Eurocopa.



La posesión también es un factor principal en la 'Roja'. "Luis Enrique tiene clara su idea de cómo tiene que jugar y yo, como centrocampista, lo tengo claro. Tengo claro el mensaje que me quiere mandar de tener la pelota, llegar arriba, estar siempre con la posesión con el balón incluso a la hora de defender... Tácticamente me ha sorprendido. Es un grandísimo entrenador", remarcó Koke.



Desde el 11 de octubre de 2018, en la goleada por 1-4 a Gales, cuando disputó 45 minutos como recambio, hasta el 11 de noviembre de 2020, cuando reapareció como internacional en el 1-1 entre Holanda y España, cuando él lucía en el Atlético que lideraba de forma rotunda la Liga, Koke no había jugado ningún minuto con la selección. Ni con Luis Enrique, que lo recuperó entonces, ni con Robert Moreno.



Desde entonces, desde su regreso, lo ha jugado casi todo. Cinco de los seis partidos: además de los 90 minutos contra Holanda, 17 frente a Suiza, en el 1-1 del pasado 14 de noviembre; 90 en el fenomenal y sonoro triunfo frente a Alemania tres días más tarde (6-0); 71 en el 1-1 contra Grecia y 90 en el 3-1 a Kosovo, del pasado mes de marzo, en la convocatoria previa a la Eurocopa 2020.



No ha incidido en "nada especial" Koke para su crecimiento en la última temporada. "Al final, es seguir trabajando, no cambiar mucho lo que hacía antiguamente. Sí que es cierto que los jugadores pasamos por momentos de forma. Hay momentos buenos y otros que no son tan buenos. No he cambiado nada", expresó el centrocampista.



"Estoy acostumbrado a trabajar en cualquier sistema, ya sea en el Atlético de Madrid o en la selección. De piernas estoy fuerte. Estoy bien. Si no, no estaría aquí. Estaría de vacaciones. Me encuentro muy bien físicamente, con muchas ganas y mucha ilusión por trabajar", indicó Koke, que cada partido recorre entre 10 y 12 kilómetros.



Mientras duerme como en casa en la concentración de la selección española, a donde ha trasladado su propia cama, según explicó este martes en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol ("Nosotros descansamos bien en nuestra cama de casa, y todo lo que sea ayudar a descansar bien y recuperar bien, bienvenido sea", dijo), se prepara para repetir como campeón en una temporada inolvidable para él.



Lo ha sido con el Atlético. Y quiere serlo con la selección. No lo ha conseguido aún. Ni en Brasil 2014 ni en Francia 2016 ni en Rusia 2018, los tres grandes torneos en los que ha jugado ya con la 'Roja', terminados antes de lo previsto cada uno de ellos: el primero en la fase de grupos; los otros dos en los octavos de final.



Él es uno de los cinco futbolistas que han estado presentes en cada uno de esa tres últimas grandes competiciones y repiten en éste, incluso como uno de los capitanes ya de la selección. "A mí me dieron un consejo cuando pude ser primer capitán del Atlético de Madrid: que no cambiase mi forma de ser. Eso es lo que he intentado siempre. Es el mayor consejo. No cambiar ni creerte más que nadie".



"Mi papel en la selección siempre ha sido el mismo, el de sumar, sea en el terreno de juego, en el banquillo o en la grada. Siempre voy a intentar ayudar a la selección a ganar. Sumar, sea como sea. Siempre he sido así y siempre lo voy a ser. No voy a ser más que nadie ni menos", explicó cuando fue preguntado por la jerarquía que puede ejercer sobre el terreno, en ausencia de Sergio Ramos. EFE