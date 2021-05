Cristian Casseres marca gol de la victoria de Red Bulls

Fútbol Internacional

Domingo 30| 11:18 am





El mediocampista venezolano Cristian Casseres marcó el gol que le dio la victoria por 2-1 a los New York Red Bulls ante el Orlando City, al que le quitó el invicto en partido de la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.



Caden Clark, de 18 años, abrió el marcador por los Red Bulls al minuto 35 al rematar dentro del área chica un balón que le llegó centrado del delantero polaco Patryk Klimala, de 22 años.



El gol de Clark fue el cuarto que consigue en lo que va de la nueva temporada.



En el minuto 60 llegó el segundo de los Red Bulls cuando Cristian Casseres ejecutó magistralmente un tiro libre y batió por alto al arquero peruano Pedro Gallese, que no tuvo tiempo ni de moverse.



El Orlando City descontó al minuto 84 por intermedio del delantero holandés Silvester van der Water, de 24 años, pero no fue suficiente para evitar la primera derrota.



El Orlando City tiene 12 puntos y ocupa provisionalmente el segundo lugar de la clasificación de la Conferencia Este, mientras que los Red Bulls acumulan 9 con su tercera victoria y cuatro derrotas en lo que va de temporada. EFE