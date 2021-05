Lanús y Aragua se despidieron con un empate sin goles

Fútbol Internacional

(EFE).- El Lanús argentino y el Aragua venezolano, ya sin posibilidades de clasificarse para los octavos de final, sellaron este jueves un empate sin goles por la sexta y última jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana.



Sin posibilidad de alcanzar al Gremio brasileño, que se impuso en la zona con 16 puntos, Lanús se ubicó segundo con diez unidades, La Equidad de Colombia tercero con siete y Aragua se dio el gusto de sumar su primera unidad gracias a este empate con el 'Granate' como visitante.



En un partido sin mucho en juego, Aragua se propuso no terminar sin puntos su participación en el Grupo H y planteó una defensa cerrada para proteger la portería defendida por Yhonatann Yustiz.



Lanús intentó durante toda la primera etapa y dispuso de su primera ocasión con un remate de Matías Esquivel en el minuto 4 que Yustiz desvió al tiro de esquina por encima del travesaño.



En el 16 tuvo su oportunidad Pedro de la Vega con un centro rasante que llegó a despejar Yustiz antes de la arremetida de José Sand, que dos minutos más tarde punteó un balón que controló el portero de la visita.



En el inicio del complemento, Aragua se quedó con un jugador menos por la expulsión por doble tarjeta amarilla de Daniel Rivillo por una infracción sobre Franco Orozco.



Lanús desde ese momento tuvo cuatro opciones claras a través de Lautaro Acosta, José Sand, Matías Esquivel y José Manuel López pero no pudo convertir y el encuentro terminó en empate sin goles.



Lanús, que no jugaba desde su última actuación en el torneo local del 9 de mayo, completó un semestre sin grandes brillos y ahora deberá renovarse para afrontar la recta final del año en el nuevo torneo argentino.



Los Aurirrojos, en tanto, están quintos de siete equipos en el Grupo B del torneo venezolano con cinco puntos, a siete del líder: Deportivo La Guaira. EFE