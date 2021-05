Colombia pierde a Juan Fernando Quintero para duelos contra Perú y Argentina

Fútbol Internacional

(EFE).- Colombia no contará con el creativo Juan Fernando Quintero para los duelos ante Perú y Argentina de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, por las normas sanitarias que le impiden salir y volver a China, informó este martes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



"El cuerpo técnico de la Selección Colombia masculina de mayores informa que el jugador Juan Fernando Quintero ha sido desconvocado por motivos de fuerza mayor", detalló la FCF en un comunicado.



El organismo precisó que el volante de 28 años, que juega en el Shenzhen de la Superliga de China, no podrá unirse al llamado del seleccionador Reinaldo Rueda por "los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente, para poder salir y regresar luego de estar en nuestro país".



Eso, agregó la Federación, puede "afectar su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales".



"El cuerpo técnico lamenta no poder contar con Juan Fernando Quintero, y espera que en una próxima oportunidad el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria", expresó la FCF, que no precisó si Rueda llamará algún reemplazo para el exjugador de River Plate, Pescara y Oporto, entre otros.



Colombia, que destituyó el año pasado al portugués Carlos Queiroz tras caer 6-1 con Ecuador, ocupa el séptimo lugar de las eliminatorias con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. EFE