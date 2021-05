La final de la Copa de Francia se disputará sin público

Fútbol Internacional

Martes 11| 2:15 pm





La final de la Copa de Francia de fútbol se disputará a puerta cerrada, después de que la Federación Francesa (FFF) no haya logrado una exención de las autoridades por el toque de queda, informó este martes el canal deportivo RMC Sport.



La final se disputará el próximo 19 de mayo en el Stade de France, en Saint-Denis (afueras de París).



Sin embargo, el toque de queda por motivos sanitarios pasará ese día de las 19.00 actuales a las 21.00 en toda Francia, por lo que los aficionados no podían asistir sin una exención.



La FFF ha insistido ante el gabinete del primer ministro francés, Jean Castex, para que el Gobierno acordara una derogación del toque de queda para los asistentes al encuentro, pero sin éxito, detalla RMC Sport.



Los finalistas se decidirán este miércoles, y el jueves, entre PSG y Montpellier, por un lado; y el Mónaco y el Rumilly Vallières (un modesto club de la cuarta división), por el otro.



El canal añadió que la Federación, que no ha confirmado aún que la final se jugará a puerta cerrada, está intentando también una derogación para el amistoso que Francia y Bulgaria, de preparación para la Eurocopa, disputarán en el mismo estadio a las 21.10 el 8 de junio, sólo un día antes de que el toque de queda pase a las 23.00 hora local. EFE