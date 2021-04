Libertad impone condiciones y derrota a Newell's en Rosario

Fútbol Internacional

Viernes 30| 12:02 am





Buenos Aires. Libertad de Paraguay se hizo fuerte y derrotó a domicilio por 1-3 a Newell's Old Boys de Rosario por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana, que lo deja al conjunto guaraní como único líder.



Daniel Bocanegra, el argentino Adrián Martínez y Antonio Bareiro anotaron para el vencedor, mientras que el experimentado Maximiliano Rodríguez, de penalti, descontó para el equipo rosarino en un encuentro disputado en el Coloso Marcelo Bielsa.



Con estos resultados, Libertad conducido por Daniel Garnero suma seis unidades con puntaje ideal en dos presentaciones, Atlético Goianense de Brasil suma cuatro enteros, Newell's Old Boys apenas uno y cierra Palestino de Chile en cero.



La apertura del marcador fue en el minuto 35 tras un tiro de esquina de Iván Franco que dejó de frente al gol con un impacto de cabeza a Daniel Bocanegra que dejó sin reacción al portero Alan Aguerre.



En el minuto 54 un contragolpe en velocidad de Libertad conectó a Rodrigo Bogarín con Antonio Bareiro, que tiró un cetro rasante para que Adrián Martínez de frente a la portería definiera ante la salida d Aguerre.



Con esta ventaja en el tanteador, la visita manejó los tiempos y a cinco minutos del final amplió a 0-3 el tanteador con una definición de Bareiro tras un rebote en Diego Calcaterra que le dejó servido el balón de cara a la portería.



En el minuto final Newell’s descontó por un penalti convertido por Maximiliano Rodríguez tras una mano de Leonel Vagioni en el área tras un centro ejecutado por Jerónimo Cacciabue.



Newell's Old Boys, que el domingo disputará el clásico ante Rosario Central por la penúltima jornada de la Copa de la Liga local, el próximo martes visitará a Palestino en un duelo de urgidos.



Libertad, por su parte, recibirá el jueves en Asunción al Atlético Goianense para intentar dar un paso más hacia la clasificación a octavos de final. EFE