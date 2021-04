Ed Woodward, vicepresidente del United dimitirá a final de año

Fútbol Internacional

Martes 20| 7:24 pm





Londres. Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, dimitirá de su cargo a final de año, según informó el club inglés.



La noticia de la marcha de Woodward llega después de que dos clubes ingleses, el Manchester City y el Chelsea, anunciaran sus planes de desligarse de la Superliga europea, donde el Manchester United también está involucrado.



Los 'Diablos Rojos' aún no se han pronunciado, aunque jugadores como Bruno Fernandes, Luke Shaw y Marcus Rashford ya han mostrado su rechazo al proyecto.



"El club está bien posiciones para el futuro y será difícil marcharse a final de año. Me llevaré grandes recuerdos de Old Trafford, en un periodo en el que hemos ganado la Europa Leauge, la FA Cup y la Copa de la Liga. Estoy orgulloso de la regeneración del club", dijo Woodward en un comunicado.



"Hemos invertido más de 1.000 millones en el equipo desde que llegué y estoy encantado con el progreso que han hecho los jugadores bajo el mando de Ole Gunnar Solskjaer y su equipo en los últimos dos años", añadió. EFE