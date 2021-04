Pochettino: No somos los favoritos

Fútbol Internacional

París, 13 abr (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que no se siente favorito para ganar la Liga de Campeones, tras haber eliminado en cuartos de final al Bayern de Múnich y en octavos al Barcelona.



"No creo que seamos favoritos. Hemos eliminado al Barcelona a dos partidos, ahora al Bayern en dos partidos, creo que ambas merecidamente. Pero no creo que seamos favoritos. Quedan rivales y cualquiera de los que estén en semifinales tendrá las mismas opciones de ganar", indicó.



Pochettino aseguró que su equipo "mejoró cosas" con respecto a la ida en Múnich, sobre todo en el plano defensivo, y dio un paso adelante en la confianza.



"Creo que en los dos partidos las mejores ocasiones han sido nuestras, aunque es cierto que en la ida ellos fueron un poco mejores y les faltó puntería", indicó el técnico argentino.



Pochettino aseguró que avanza en su idea de que el PSG "se comporte como un equipo tanto con el balón como sin él".



El técnico aseguró que no tiene preferencias sobre un rival para las semifinales, que saldrá del duelo entre el Borussia Dortmund y el Manchester City.



"No podemos elegir, nos toque el que nos toque, trataremos de eliminarlo", señaló. EFE