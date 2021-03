Erick Ramírez consolida su mejor campaña goleadora en Europa

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. El delantero venezolano Erick Ramírez consolida su mejor campaña de goles en Europa, al llegar a diez tantos en el campeonato de Eslovaquia, en la caída de su club DAC Dunajská 3-2 frente al Spartak Trnava por la segunda fecha del play-off en ese país.

En un duro choque, el criollo abrió las acciones cerca del final de la primera parte, pero poco alcanzó para amarrar los puntos. Alcanzó el doble dígito de dianas en 24 encuentros de la temporada liguera, además de otro conseguido en fases previas de la Europa League para llegar a 11 en 27 choques.

Es el segundo compromiso de manera seguida en el que el ariete se hace presente en un marcador. Tiene tres anotaciones en el presente 2021.

Con esto, la oncena del barinés se mantiene en la segunda posición de la ronda de campeonato, que hasta el momento significa el avance a la segunda competición en importancia del "viejo continente". Está a 11 puntos del Slovan Bratislava, el cual iría a Liga de Campeones.

El siguiente reto de Ramírez será visitar al Zilina el 4 de abril, posterior a la fecha FIFA del mes de marzo.

