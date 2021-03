A Lasarte le cae como anillo al dedo suspensión de fechas premundialistas

Fútbol Internacional

Santiago de Chile. Al nuevo seleccionador de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, no le sorprendió la suspensión de las dos fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar que debían jugarse a finales de marzo y admitió que ahora tendrá más tiempo para trabajar.



"Teníamos el objetivo ya puesto en la doble fecha y de alguna manera nos sorprendió. Era algo que siempre era un rumor y terminó siendo una realidad. Nos deja un lado amargo", dijo Lasarte en una entrevista con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) divulgada este lunes.



"Nos hubiera gustado jugar, pero ahora hay que verlo desde el otro lado: nos permite trabajar, nos permite tener más tiempo y (desde ese punto de vista) termina siendo positivo", agregó el uruguayo, que tomó las riendas de La Roja el pasado mes de febrero.



Lasarte, que este fin de semana dirigió su primer ciclo de entrenamientos con la selección, con un puñado de jugadores jóvenes y del campeonato local, marcó la renovación del plantel del combinado nacional como uno de sus objetivos.



"Para nosotros forma parte de un objetivo, quizás no el principal, que lógicamente es la clasificación, la regeneración de jugadores", dijo el técnico.



Sobre este ciclo de entrenamientos, comentó que fue "fantástico" desde el punto de vista de la entrega y la adhesión de los jugadores y valoró la "energía", el "positivismo" y "las ganas de los jugadores jóvenes", que se contagian a los demás, en su opinión.



Respecto a su incorporación al combinado nacional chileno, indicó que entrenar una selección "siempre es una cuestión muy motivante" y que "había deseado" mucho tiempo pero que no había tenido la oportunidad hasta ahora.



Además, comentó que un punto decisivo fue que le llamara "una selección de las características y la importancia de la chilena" y, finalmente, dijo que también le ayudó a decidirse su conocimiento del país y de su fútbol, ya que en el pasado entrenó a los clubes Universidad Católica y Universidad de Chile.



Finalmente, valoró al director deportivo que contrató la ANFP, Francis Cagigao, de quien dijo que es una personalidad del fútbol muy reconocida que te obliga a trabajar.



"Hizo un trabajo extraordinario en el Arsenal, es muy reconocido en Europa, y es un tipo de una capacidad de trabajo fantástica, súper intensa, siempre te va pautando cosas, te obliga a trabajar y eso esta bien", expresó Lasarte. / EFE