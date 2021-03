El Nantes sonroja al París Saint Germain

Fútbol Internacional

Domingo 14| 7:20 pm





El Nantes, que arrancó la vigésima novena jornada de la Ligue 1 en la penúltima plaza, sonrojó al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes (1-2), donde el pasado miércoles fue eliminado el Barcelona en la Liga de Campeones.



El conjunto de Mauricio Pochettino, que no pudo contar con Neymar, que arrastra una lesión en un abductor, desperdició la ocasión de asaltar el liderato de la competición. El Lille, que empató en Mónaco, agranda su ventaja. Tiene ahora tres puntos de renta respecto al PSG y el Lyon, que empató en Reims.



El campeón acumula ya siete derrotas en lo que va de liga. Jugó un mal partido ante un rival presionado por el descenso que logra escalar un puesto y situarse antepenúltimo, en zona de promoción.



Fue mejor el cuadro visitante de Antoine Kombouare, que desde el principio y al contraataque amenazó la meta de Keylor Navas. Solo la falta de acierto evitó que el Nantes tomara ventaja.



No desperdició su ocasión el conjunto de Pochettino, que se adelantó al borde del descanso con un gol del alemán Julian Draxler.



Pero desde la hora de partido todo cambió. Un error de Kylian Mbappe, que envió un centro hacia atrás, terminó en las botas de un rival, Randal Kolo, que regateó a Marquinhos y batió a Keylor Navas.



El PSG intentó reaccionar. Pero desordenado y apresurado. Mauro Icardi y Leandro Paredes saltaron al campo. Después también Thilo Kehrer y Pablo Sarabia. Nada sirvió.



Una nueva acción de Kolo, con la defensa local desordenada, llevó el balón hacia el nigeriano Moses Simon, que anotó el gol del triunfo visitante a veinte minutos del final.



El París Saint Germain cercó a su rival pero sin precisión y sin acierto. No pudo completar su semana fantástica y redondear la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un liderato que sigue en poder del Lille. EFE