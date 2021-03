¿Dónde están los etiquetados como el nuevo CR7?

Fútbol Internacional

Sábado 6| 12:30 am





María José Frontado R. / @majofronttado

CARACAS. El heredero no llega. Desde hace más de una década suenan como candidatos a ocupar el “trono” de Cristiano Ronaldo. Los números del astro portugués no han sido alcanzados por ningún jugador de la lista. Algunos lo intentan, pero no son pocos los que se quedan por el camino.

1. Alípio Duarte Brandao (2008): a sus 16 años el Real Madrid lo fichó, una joven promesa que reforzaría el Castilla. Nunca debutó con el primer equipo.

Valor en el mercado: 700 mil euros (en el 2017).

Club actual: Tombense.

2. Federico Macheda (2009): su carrera giró en torno al adiós de Cristiano Ronaldo del Manchester United en el 2008. Las múltiples cesiones desvincularon al italiano de los ‘Diablos Rojos’ en el 2014.

Valor en el mercado: 1.5 millones de euros.

Club actual: Panathinaikos FC.

3. Armindo Tué Bangna ‘Bruma’ (2010): fichó por el Sporting de Lisboa, su físico era parecido y finalizaba las jugadas individuales con disparos imparables que dejaba a los porteros sin chances de atajar.

Valor en el mercado: 5 millones de euros.

Club actual: Olympiakos.

4. Lucas Ocampos (2011): cuando jugó para River Plate, el portal Goa’ lo catalogó como el nuevo Cristiano Ronaldo. Un periodista argentino afirmó que Ocampos es el CR7 de la selección de Argentina.

Valor en el mercado: 45 millones de euros.

Club actual: Sevilla.

5. Gastón Ramírez (2012): Un compañero de equipo José Fonte, dijo: ‘en cuantos habilidades es el mejor. Su técnica, creatividad y visión del juego son los mejores’. Terminó cambiando de aires a Italia.

Valor en el mercado: 4.5 millones de euros.

Club actual: UC Sampdoria.

6. Álvaro Vadillo (2013): los rumores sobre un posible fichaje al Real Madrid y la frase ‘el nuevo Cristiano Ronaldo’ salió a relucir una vez más para el español.

Valor en el mercado: 1.2 millones de euros.

Club actual: cedido en RCD Espanyol.

7. Wilfried Zaha (2014): cuando el marfileño jugó en el Manchester United en 2014, el DT Ole Gunnar Solskjaer afirmó "Tiene rapidez en las piernas y es valiente como Cristiano, y siempre quiere ir hacia adelante".

Valor en el mercado: 50 millones de euros.

Club actual: Crystal Palace

8. Gonçalo Guedes (2015): lo llamaron el ‘nuevo Cristiano’ cuando jugaba en el Benfica B de Portugal. El mediapunta terminó en las filas del Valencia.

Valor en el mercado: 15 millones de euros.

Club actual: Valencia CF.

9. Anthony Martial (2016): los fanáticos del Manchester United pensaron que Martial podría emular lo que hizo Ronaldo en filas de los “Diablos Rojos’. En su debut marcó 17 goles.

Valor en el mercado: 55 millones de euros.

Club actual: Manchester United.

10. Diogo Jota (2017): los ‘Reds’ aún no lo catalogan como el nuevo CR7. Sin embargo, Jorge Simao, exdirector técnico de jugador en Boavista aseguró que sería el nuevo sucesor del ‘7’.

Valor en el mercado: 40 millones de euros.

Club actual: Liverpool

11. Rafael Leão (2018): cuando ‘The Sun’ informó sobre el interés del City porel centrocampista del Sporting, se hizo la comparación con Ronaldo.

Valor en el mercado: 28 millones de euros.

Club actual: AC Milan

Joao Félix (Atlético de Madrid) y Francisco Trincão (FC Barcelona), fueron los últimos que catalogaron como ‘El nuevo Cristiano Ronaldo’. Ambos juegan en la selección absoluta de Portugal y, han reemplazo al ‘Bicho’ cuando éste no es convocado o sustituido.

Otros nombres como: Jesé Rodríguez, Luis Nani y Gelson Martins, también ha sido catalogados como el nuevo ‘Cristiano Ronaldo’.