El Santos es un gran desafío para mí, dice el técnico argentino Ariel Holan

Sao Paulo. El argentino Ariel Holan, que este lunes fue presentado como nuevo técnico del Santos brasileño, afirmó que dirigir al equipo en el surgieron figuras mundiales como Pelé y Neymar "es un desafío muy grande" y prometió "mucho trabajo" y "mucha pasión" para devolver al club al lugar que le corresponde.



"Santos, para mí, es un desafío muy grande. Ayer, cuando andaba por el campo, pensaba que allí jugaron Pelé, Neymar y tantos otros. Es un bicampeón del mundo y un tricampeón de América, una marca mundial", dijo Holan en su primera rueda de prensa con su nuevo equipo.



El entrenador argentino, de 60 años, reconoció que tenía "muchas ganas" de dirigir en el fútbol brasileño, al que admira "enormemente" desde que era "un niño".



"Estar aquí me deja muy feliz. El compromiso con los aficionados es tener un equipo protagonista en todos los campos, local y de visitante, y un equipo de acuerdo con la historia del fútbol brasileño", prometió.



Si bien lamentó la marcha de dos "pilares importantes" como lo fueron Diego Pituca y Lucas Veríssimo, Holan destacó el poderío de la cantera santista como alternativa para reforzar la primera plantilla, en un momento en el que el club lidia con una fuerte crisis financiera.



"Ese es el primer desafío: encontrar las posibilidades en la base para suplir jugadores de tanta experiencia. Lógicamente, necesitamos paciencia con los jóvenes, pero creo que pueden hacerlo muy bien" porque existe en ellos "mucho potencial", enfatizó.



Holan firmó con el equipo brasileño hasta diciembre de 2023 y llega procedente del Universidad Católica, con el que ganó el campeonato chileno del año pasado.



El preparador también remarcó que, a partir de esta semana, tendrá un profesor particular para aprender a "hablar portugués".



"Prometo mucho trabajo, mucha pasión y dar lo mejor de mí para que el Santos mantenga ese papel preponderante en la historia", declaró.



Holan admitió que aún no ha hablado con su antecesor en el cargo, el brasileño Alexi Stival 'Cuca', pero sí que lo ha hecho con su compatriota Jorge Sampaoli, quien en 2019 dirigió al Santos y el año pasado al Atlético Mineiro, a fin de conocer sus impresiones en torno a la entidad albinegra.



Antes de sumergirse en el mundo del fútbol, el preparador argentino fue técnico de hockey sobre hierba y ganó una medalla de bronce con la selección uruguaya en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en 2003.



Posteriormente, dio el salto al balompié, disciplina en la que obtuvo su mayor logro en 2017, cuando conquistó la Copa Sudamericana a los mandos del Independiente argentino. Antes, en 2015, dirigió al Defensa y Justicia, también de su país.



A pesar de la crisis económica, el Santos consiguió alcanzar la final de la Copa Libertadores de 2020, que perdió ante el Palmeiras, también de Brasil, en la final disputada el pasado 30 de enero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. EFE