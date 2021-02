Exámenes al colombiano Román descartan anomalía cardiaca advertida por Boca

Fútbol Internacional

Miércoles 24| 10:13 pm





Bogotá. Los exámenes clínicos hechos en Bogotá al defensor colombiano Andrés Román señalan que "no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica", una anomalía cardiaca por la que se descartó la semana pasada su transferencia a Boca Juniors.



Según medios de prensa argentinos, los médicos de Boca Juniors descartaron la contratación del jugador de Millonarios por tener una anomalía cardíaca.



El club bogotano informó que al jugador de 25 años, que no podrá hacer deporte de alto rendimiento durante tres meses, le practicaron "exámenes especializados de valoración médica cardiológica", que incluyeron "electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia".



"El concepto de la junta médica de especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que 'no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos'", anunció Millonarios en un comunicado.



Agregó que Román "no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara".



Igualmente, los médicos señalaron que lo más probable es que "se trate de un 'corazón de atleta'" y le ordenaron exámenes genéticos en laboratorios especializados fuera de Colombia "para encontrar mutaciones de secuencias de ADN" con los que se busca sacar una conclusión definitiva sobre el estado de salud del futbolista.



"Esta es la información autorizada por el jugador para su manejo público", añadió Millonarios.



El lateral iba a ser el segundo refuerzo del club argentino en este mercado de pases, tras el arribo del defensa Marcos Rojo.



Justamente el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, hizo debutar a Román en mayo de 2017, cuando era el técnico de Millonarios.



El estratega había solicitado el fichaje de Román porque el lateral derecho Julio Buffarini, que alterna la titularidad con Leonardo Jara, dejará el club a mediados de este año porque no renovó su contrato.



El lateral fue convocado este mes por primera vez a la selección de Colombia que dirige Reinaldo Rueda. EFE