Flamengo "ganó el bonito" y se acerca al bicampeonato del Brasileirao

Sao Paulo. El Internacional cedió este domingo el liderato al Flamengo y ve ahora el título de campeón brasileño más lejos, tras sufrir una derrota por 2-1 frente al club de Río de Janeiro por la trigésimo séptima y penúltima jornada de la Liga.



El conjunto carioca le venció al hasta entonces líder, de remontada, con dos goles anotados por el volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol'.



En un duelo equilibrado, disputado en el estadio del Maracaná, Internacional marcó el primer tanto del partido, con un penalti convertido por Edenilson ya en los primeros minutos.



Sin embargo, el empate vino poco después y, tras la expulsión del lateral colorado Rodinei nada más empezar la segunda mitad, los visitantes no resistieron al potente y eficaz ataque del Flamengo.



Con la victoria, el conjunto rubronegro asumió la parte más alta de la tabla y, con 71 puntos, solo necesita ahora de una victoria en la última jornada para coronarse campeón brasileño por segundo año consecutivo.



Aunque sea más difícil, el Inter aún sigue con posibilidades de alcanzar la cima del podio, pero para ello tendrá que vencer al Corinthians en su fortín el próximo jueves y, además, esperar una derrota por parte de los cariocas frente al Sao Paulo.



También por esta penúltima jornada, el Atlético Mineiro se impuso a domicilio por 2-3 ante el Sport Recife y selló su pase a la Copa Libertadores 2021, tras afianzarse en la tercera casilla con 65 enteros.



El resultado igualmente garantizó la permanencia del Sport, pese a la derrota, en la primera división de la Liga en la próxima temporada, ya que el Vasco da Gama no salió de un empate sin goles con el Corinthians y está virtualmente descendido a la llamada Serie B.



Ello porque el conjunto de Río de Janeiro, que figuró en la zona de peligro durante gran parte del torneo, necesitaba una victoria para evitar el descenso, aunque matemáticamente podría seguir en la división de elite en caso de que logre nivelar una diferencia de 12 anotaciones en el saldo goleador.



En otro partido de este domingo, el Gremio aseguró el pase para la Libertadores al vencer en casa al Athletico Paranaense por 1-0, con una anotación del centrocampista Thaciano.



Así, el Gremio sumó tres tantos, llegó a los 59 y logró mantenerse entre los ocho primeros clasificados de Brasil, mientras que el Athletico, a su vez, se situó en la novena casilla, con 50 enteros, y está clasificado para la Sudamericana.



También en casa, el Santos no salió de un empate con el Fluminense en un partido que terminó con un gol para cada lado.



Con el resultado, el conjunto paulista, en el octavo puesto con 54 unidades, tendrá que pelear por un cupo en la Libertadores, mientras que los cariocas ya lo tienen asegurado, pues ocupan el quinto lugar, con 61.



La penúltima jornada de la Liga también contará con el encuentro entre el Goias y Bragantino, que se jugará más tarde, y concluirá este lunes cuando el Palmeiras recibirá al Atlético Goianiense y el Sao Paulo visitará al Botafogo. / EFE