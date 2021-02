Juan Reynoso está confiando en dirigir a la selección de Perú

Fútbol Internacional

Lima, 2 feb (EFE).- El técnico peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul mexicano, manifestó este martes su confianza en llegar a ser el seleccionador de Perú, cuyo banquillo ocupa el argentino Ricardo Gareca, con el que mantiene una buena relación.



"Es difícil decirle 'no' a la selección. En mi línea de carrera pensé pasar por Cruz Azul y luego por mi selección", admitió este martes Reynoso en declaraciones a la emisora radial RPP, de Perú.



"Yo sé que voy a llegar, pero no sé cuándo. Ahora está Ricardo (Gareca) muy bien. Hay que respetar su proceso. Está haciendo las cosas bien", añadió el técnico sobre su colega, que logró clasificar a Perú para un Mundial por primera vez en 36 años y para una final de Copa América por primera vez en 44 años.



Sin embargo, Reynoso matizó que lo que le quita ahora el sueño es consolidar su carrera en el Cruz Azul, "tener logros e incluso dar el salto a Europa".



"Luego ya se verá. Sé que se va a dar que yo llegue a la selección. A mí me encantaría", reconoció Reynoso, quien vistió la camiseta de la Blanquirroja en 84 partidos en los que anotó cinco goles, entre 1986 y 2000.



Sobre la posibilidad de que el delantero del Puebla Santiago Ormeño sea convocado por la selección peruana, el entrenador peruano aseguró que no desentonaría en el equipo de Gareca.



"Santi compite todas las semanas con seleccionados de Colombia, Chile y México. Tiene ese roce, jugar a ese nivel tiene más mérito que la liga peruana", apuntó Reynoso sobre el jugador, al que la pasada temporada dirigió en Puebla.



El técnico también lamentó la actual situación que atraviesa Alianza Lima, el club donde se formó como jugador, ante su próxima campaña en la segunda división de Perú tras haber descendido en la pasada temporada.



"Es triste la situación. Es una alerta para todos, porque no era por presupuesto o jugadores, sino que cuando uno peca de no prestar atención a los detalles, sucede eso", advirtió.



Reynoso aconsejó a los actuales dirigentes de Alianza Lima buscar a jugadores "con calidad y amor a la institución", algo que siente que faltó en el club blanquiazul durante el último año.



"Ojalá se repitan las historias de éxito y vuelva al lugar donde merece estar, porque es de los grandes del país y Sudamérica", apostilló. EFE