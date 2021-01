Pelé deseaba estar en cancha en la final de la Copa Libertadores

Fútbol Internacional

Sao Paulo. Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' envió este jueves un mensaje de apoyo al Santos, del que es su máximo ídolo, en el que afirmó que le hubiera gustado estar este sábado en la cancha del estadio Maracaná ayudando al equipo a conquistar su cuarto título de Copa Libertadores.



El Santos, que ya ganó las ediciones de 1962, 1963 y 2011, enfrentará al Palmeiras.



"Santistas de todo Brasil, esta oportunidad de hablar con ustedes parece fácil, pero no lo es. Ustedes, santistas como yo, están aquí temblando", dijo Pelé, quien cumplió 80 años el 23 de octubre pasado, a los hinchas y a la plantilla en un vídeo divulgado en sus redes sociales.



"Imaginen ustedes, que adoran el fútbol, que les gusta el fútbol, si estuviesen en mi lugar. Yo quería estar allá adentro ayudando al Santos, pero todo tiene su tiempo. Vamos a hacer fuerza, vamos a estar juntos, para el Santos traer este campeonato y esa victoria para nosotros", agregó Pelé.



Por sus problemas de salud y por ser una persona de riesgo en medio de la pandemia por la covid-19, el ídolo del Santos no podrá acudir al Maracaná para presenciar la final de la Libertadores.



Pelé acompañó al Santos y celebró en la cancha el título conseguido en 2011 en el estadio Pacaembú de Sao Paulo ante el Peñarol uruguayo, el tercero del conjunto del puerto paulista en el torneo continental y esa vez liderado en el terreno de juego por el atacante Neymar, transferido luego al Barcelona de España.



Las dos primeras conquistas del Santos en la Libertadores, las de de 1962 y 1963 se dieron con Pelé como emblema del equipo.



Este jueves, el Palmeiras realizó su primer entrenamiento en Río de Janeiro con el entrenador portugués Abel Ferreira ultimando detalles para confeccionar su nómina titular, mientras que el Santos practicó bajó las órdenes del técnico Cuca por segunda vez en suelo carioca y todavía también sin definir su probable alineación. / EFE