Empate entre Oporto y Benfica, con goles de Grimaldo y Taremi

Lisboa. El lateral español Alejandro Grimaldo y el delantero iraní Mehdi Taremi fueron los goleadores del clásico de la Liga Portugal entre Oporto y Benfica, que concluyó con empate a uno.



Antes de comenzar el partido de la décimo cuarta jornada, sendos equipos compartían la segunda plaza con 31 puntos, 4 menos que el líder, el Sporting.



Se adelantó en el marcador el conjunto encarnado en el minuto 17, gracias a una buena jugada trenzada que culminó con una excelente definición el lateral valenciano Grimaldo, ex del FC Barcelona.



Ocho minutos más tarde, Taremi remató de interior al fondo de la red, aunque tocó en el delantero Marega, una jugada por la banda izquierda que suponía el empate definitivo.



Taremi fue protagonista del partido porque en el minuto 73 dejó al Oporto con 10, tras una durísima entrada al tobillo del central argentino Otamendi.



El mexicano Corona, por el Oporto, y el uruguayo del Benfica Darwin Núñez mostraron buen nivel e, incluso, dispusieron de ocasiones para desnivelar la balanza.



Los colombianos del Oporto, Uribe y Luis Díaz, saltaron al terreno de juego desde el inicio, al igual que el exmadridista Pepe, que viene de recuperarse de dos lesiones seguidas en el mes de diciembre.



Por su parte, el Sporting pinchó este viernes ante el Rio Ave, en un encuentro en el que al filo del descanso se adelantaron "los leones" con un tanto de Pedro Gonçalves "Pote", que certificaba su condición de máximo anotador de la Liga Portugal con una docena de goles.



Sin embargo, en la segunda parte el Rio Ave del exmadridista Fábio Coentrão logró empatar el encuentro, que acabó 1-1.



A pesar del empate, el conjunto verdiblanco sigue líder con 36 puntos y es el único de las principales competiciones europeas que aún no ha perdido en liga.



La escuadra de Amorim sufrió esta jornada el embate del Covid-19, con tres bajas importantes que están en aislamiento preventivo: el central portugués Luís Neto, el lateral izquierdo Nuno Mendes y el delantero esloveno Andraz Sporar.



Además de los españoles Antonio Adán y Pedro Porro, saltaron al césped en el once inicial el colombiano Cristian Borja - que formó línea defensiva con el uruguayo Coates- y el ecuatoriano Gonzalo Plata.



El central brasileño del Rio Ave, Aderllan Santos, ex del Valencia, fue nombra "hombre del partido".



Con sendos empates, la clasificación sigue igual en la parte alta, con un Sporting que aventaja en 4 puntos a sus máximos perseguidores, Benfica y Oporto. EFE