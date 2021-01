Sao Paulo a seguir distanciándose ante un Santos concentrado en Libertadores

Fútbol Internacional

Río de Janeiro. El Sao Paulo, líder en solitario del Campeonato Brasileño con seis puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Internacional, pretende aumentar o mantener esa ventaja el domingo, cuando recibirá a un Santos con suplentes debido a que está totalmente concentrado en la Copa Libertadores.



El club comandado por el técnico Fernando Diniz sabe que tiene que volver a vencer, tras el revés sufrido el miércoles al perder por 4-2 en su visita al Bragantino, para seguir distanciándose de sus perseguidores y reforzar sus aspiraciones al título a falta de diez jornadas para el final de la Liga.



El conjunto paulista, que este año está dispuesto a superar la sequía de títulos que arrastra desde 2012, recibirá el domingo en casa por la vigésimo novena jornada del Campeonato Brasileño a un Santos que puede llegar al Morumbí sin varios titulares, que pretende reservar para la Libertadores.



Ello debido a que el Santos se impuso como prioridad llegar a la final de la Copa Libertadores, para lo que necesita de una victoria por cualquier marcador el próximo miércoles o un empate sin goles en casa tras haber empatado 1-1 en la visita que le hizo esta semana al Boca Juniors argentino en el partido de ida de las semifinales.



El técnico del Santos, Cuca, ya admitió que dará prioridad a la Libertadores y que ello significa medirse sin su máxima fuerza al Sao Paulo pese a tratarse de uno de los más importantes clásicos del fútbol brasileño y a la necesidad de puntos para meterse entre los cuatro primeros de la clasificación, que ganan cupos para el torneo continental en 2021.



Cuca admitió preocupación con el elevado desgaste de varios de sus más importantes jugadores y admitió que podrá reservarlos para el miércoles.



"Marinho y (el venezolano Yeferson) Soteldo no pudieron entrenar esta semana por el desgaste. Perdí a Lucas Veríssimo y a Kaio Jorge también por desgaste. Tenemos pocos días para mejorar la condición y a Sao Paulo en el medio para pensar muy bien lo que podemos hacer", dijo.



Santos ocupa la octava posición en la clasificación del Campeonato Brasileño, con 39 puntos y a diez unidades de distancia del Flamengo, el cuarto en la clasificación. En caso de que no avance a la final de la Libertadores y conquiste el título, el Santos necesita reducir esa distancia para aspirar a disputar nuevamente el torneo.



El Sao Paulo, que precisa superar el duro golpe que le supuso la derrota ante el Bragantino y las divergencias que surgieron en el equipo tras ese traspiés, no puede volver a ceder puntos si quiere mantenerse como el favorito al título, con el 69 % de las posibilidades de conquistarlo según las previsiones matemáticas.



Un tropiezo en el clásico puede reducir significativamente sus posibilidades debido a que el Internacional tendrá el domingo un partido hipotéticamente más fácil, ya que recibirá en Porto Alegre al Goiás, el último en la clasificación y prácticamente condenado al descenso a la segunda división.



El tricolor paulista aventaja por seis puntos al Internacional y por siete al Atlético Mineiro y al Flamengo, tercero y cuarto en la clasificación respectivamente pero que tienen un partido a menos que el Sao Paulo.



Según los estadísticos, tras el Sao Paulo, los equipos con más posibilidades de conquistar el título son Internacional, con 9 %, Atlético Mineiro (8 %), Flamengo (7 %) y Gremio (5 %).



- Partidos de la vigésimo novena jornada:



. Sábado 9 de enero: Sport-Palmeiras, Coritiba-Athletico Paranaense y Fortaleza-Gremio.



. Domingo 10 de enero: Flamengo-Ceará, Sao Paulo-Santos, Internacional-Goiás, Atlético Goianiense-Bahía y Vasco da Gama-Botafogo.



. Lunes 11 de enero: Bragantino-Atlético Mineiro.



. Miércoles 13 de enero: Corinthians-Fluminense. EFE