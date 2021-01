Boca y Santos empatan sin goles y definirán la serie en Vila Belmiro

Fútbol Internacional

Buenos Aires. Boca Juniors y Santos pactaron este miércoles un empate sin goles en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y dejaron en suspense cuál de los dos jugará la final del torneo, el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro.



En un encuentro intenso, pero sin brillo, ambos equipos no lograron quebrar el cero del tanteador y dejaron la definición para el próximo miércoles en el estadio paulista de Vila Belmiro.



Boca tuvo un comienzo a mejor ritmo que su rival y en el minuto 8 Carlos Tevez habilitó a Sebastián Villa, que sacó un remate que dio en el travesaño, aunque la jugada fue inhabilitada por posición adelantada del atacante colombiano.



Sin embargo, con el correr del tiempo Santos empezó a tener más presencia en el campo rival y adueñarse del balón, y tuvo a Marinho y Lucas Braga como sus ejes de juego.



En el minuto 15 Salvio logró un desborde, pero su centro no acertó al centrodelantero Soldano, y 9 minutos después fue Villa el que llegó al fondo del campo con un envío que tampoco encontró a Soldano ni a Tevez para el último golpe.



Santos manejó los tiempos y el campo, pero sin llegar con tanto peligro al arco defendido por Esteban Andrada gracias a la efeciza labor de sus defensas centrales Lisandro López y Carlos Izquierdoz.



En el minuto 41 fue Verissimo que tuvo un quite providencial sobre Salvio en la última acción de peligro de la primera etapa.



En el segundo tiempo, Santos tuvo un posibilidad en el minuto 53 con una pérdida de Fabra que Marinho desaprovechó.



Diez minutos después el portero Andrada tuvo su intervención más importante en un remate bajo de Marinho tras un centro de Braga, y casi enseguida Caio sacó un disparo que se fue cerca del ángulo derecho de la portería local.



En el minuto 73 Lisandro López perdió con Braga que se fue lanzado hacia la portería 'xeneize', pero su decisión fue sacar un remate desde afuera del área que se fue desviado.



En la jugada siguiente, Carlos Izquierdoz cruzó con el cuerpo a Marinho en el área y, tras la revisión del VAR, el árbitro Tobar determinó que no hubo infracción y se diluyó el potencial penalti.



Ramón 'Wanchope' Ábila en el minuto 81 no logró definir un pase en profundidad del colombiano Edwin Cardona por un balón que nunca le quedó franco para un remate.



En el minuto final un centro atrás de Villa le quedó a Jara en el borde del área y sacó un remate por encima del travesaño que fue la última posibilidad para modificar el cero del tanteador.



- Ficha técnica:



0. Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio (m.77, Julio Buffarini), Diego González (m.63, Edwin Cardona), Nicolás Capaldo, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano (m.77, Ramón Ábila).



Entrenador: Miguel Ángel Russo.



0. Santos: John; Pará, Lucas Verissimo (m.84, Laércio Soldá), Luan Peres y Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison y Lucas Braga; Marinho Kaio Jorge (m.78, Madson) y Yéfferson Soteldo (m.56, Sandry).



Entrenador: Alexi Stival, 'Cuca'.



Árbitro: el chileno Roberto Tobar. Amonestó a Sebastián Villa.



Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores disputado en el estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera', de Buenos Aires. EFE