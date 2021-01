van Nistelrooy se colocará el traje de entrenador

Fútbol Internacional

Miércoles 6| 4:48 pm





La Haya. El exjugador del Real Madrid Ruud van Nistelrooy será el entrenador del filial del PSV Eindhoven, que va decimosexto en la segunda división neerlandesa, a partir de la próxima temporada



"Es hora de dar el siguiente paso", dijo Van Nistelrooy, de 44 años, en un comunicado dado a conocer hoy por el club de Eindhoven.



El exjugador madridista comenzó a formar a canteranos del PSV en 2016, cuando se hizo cargo del equipo B1 del PSV, y dirige actualmente el filial sub-18 del mismo club.



"Me encanta trabajar con un grupo de jugadores y transmitir mis ideas futbolísticas. Ha llegado el momento de dar el paso al fútbol profesional", dijo Van Nistelrooy, para quien el objetivo es "preparar al mayor número posible de jugadores para el primer equipo".



El PSV Eindhoven y el exjugador del Real Madrid y el Manchester United aún no han acordado la duración de su contrato como entrenador del filial, aclaró el equipo neerlandés. Van Nistelrooy tomará el relevo de Peter Uneken, que no quería continuar en el cargo para la próxima temporada, se dijo en el comunicado.



"Ruud está preparado para ser el técnico de un equipo de fútbol profesional", aseguró el director técnico del club, John de Jong, para quien "la academia del PSV es una roca, en parte, gracias a los esfuerzos de Ruud".



El exjugador del Real Madrid y del Málaga compaginará su papel como entrenador del filial del PSV con el de técnico asistente de Frank de Boer en Países Bajos durante la próxima Eurocopa. / EFE