El Milan, a por la décima

Roma. El Milan, líder invicto de la Serie A con un punto de ventaja sobre el Inter de Milán, recibirá este miércoles al Lazio con el objetivo de sumar la décima victoria de su brillante arranque de temporada.



Sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, que seguirá de baja hasta enero por una lesión muscular, el Milan debe doblegar a un Lazio con confianza tras la victoria sellada este domingo contra el Nápoles con goles de Ciro Immobile y el español Luis Alberto.



El Milan de Stefano Pioli venció 2-1 al Sassuolo en la última jornada empujado por el portugués Rafael Leao, que firmó a los seis segundos el gol más rápido de la historia de la Serie A, y el francés Theo Hernández, protagonista con una tremenda aceleración en ocasión del 2-0 del belga Alexis Saelemaekers.



El estadio San Siro albergará un partido entre equipos organizados y ambiciosos, en el que está prohibido fallar. El Milan, en particular, solo suma un punto de ventaja sobre el Inter, que encadenó seis victorias consecutivas y sigue presionando.



Pese a no brillar, el cuadro interista de Antonio Conte acumula triunfos consecutivos y buscará cerrar su 2020 con una victoria en el campo del Hellas Verona.



Los milaneses vienen de ganar al Spezia con goles del marroquí Achraf Hakimi y el belga Romelu Lukaku y se quedaron con la Serie A como único gran objetivo, pues quedaron fuera de todas las competiciones europeas.



Suman un punto de ventaja sobre el Juventus Turín, tercero, que va poco a poco asimilando las ideas tácticas de Andrea Pirlo. El último triunfo por 4-0 logrado en su visita al Parma, con doblete del portugués Cristiano Ronaldo y diana del español Álvaro Morata incluida, aumentó el entusiasmo en Turín.



Eso sí, los hombres de Pirlo necesitan dar continuidad a sus prestaciones, algo que todavía no han logrado en esta temporada liguera. Hasta este momento, alternaron grandes prestaciones, como la del 3-0 endosado al Barcelona en el Camp Nou en la Liga de Campeones, con otras muy deslucidas, con empates contra Crotone, Verona o Benevento.



Tratará de hacerlo a partir de este miércoles, en el duelo del Allianz Stadium de Turín contra el Fiorentina, uno de sus históricos rivales.



Están obligados a reaccionar el Roma de los españoles Pedro Rodríguez, Carles Pérez, Gonzalo Villar, Borja Mayoral y Pau López contra el Cagliari y el Nápoles contra el Torino.



El cuadro romanista cayó 4-1 este domingo frente al Atalanta mientras que el Nápoles lleva dos derrotas consecutivas, sufridas a domicilio contra el Inter y el Lazio.



El equipo napolitano de Gennaro Gattuso no podrá contar con el mexicano Hirving Lozano, quien sufrió un fuerte trauma en la pierna izquierda en la visita al Lazio. Su regreso está previsto a principios de 2021.



El séptimo clasificado Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, visitará al Bolonia en un partido en el que todo apunta a que el argentino Alejandro Gómez será excluido de la lista tras su altercado con el técnico Giampiero Gasperini.



- Programa de la jornada:



. Martes 22 diciembre:



18.30 Crotone-Parma



20.45 Juventus-Fiorentina



. Miércoles 23 diciembre:



18.30 Verona-Inter



20.45 Bolonia-Atalanta



20.45 Milan-Lazio



20.45 Nápoles-Torino



20.45 Roma-Cagliari



20.45 Sampdoria-Sassuolo



20.45 Spezia-Génova



20.45 Udinese-Benevento.



Horas CET (-1 GMT). EFE