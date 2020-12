Lanús e Independiente no se hacen daño

Fútbol Internacional

Jueves 10| 9:16 pm





Buenos Aires. Lanús e Independiente empataron este jueves sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.



Independiente, ganador de las ediciones de 2010 y 2017, había llegado a esta instancia al eliminar al Fénix uruguayo con un global de 5-1 y, tras este empate logró extender a 13 encuentros su serie invicta.



Lanús, campeón en 2013, en tanto había accedido a esta instancia tras superar al Bolivar boliviano por un global 7-4.



El encuentro estuvo marcada por las bajas en ambos equipos. En el local no pudieron actuar Leonel Di Plácido y Nicolás Orsini por sendas lesiones, mientras que en el Rojo no pudieron jugar Alan Franco y el capitán Silvio Romero.



La calurosa jornada de Buenos Aires incidió en el desempeño de los dos equipos, que mostraron dos estilos de juego distintos: mientras el local apostó a un juego vertical, los visitantes optaron por la circulación pausada del balón hasta sin atropellamiento a la portería defendida por Lautaro Morales.



La mejor posibilidad de esta primera etapa fue una combinación de Pedro De la Vega y José Sand que no pudo definir ante el portero uruguayo Sebastián Sosa, que respondió con gran solvencia.



Por el lado de Independiente, la más clara fue a través de un remate de Federico Martínez y un remate cruzado que no llegó a capitalizar el juvenil Nicolás Messiniti.



Antes del descanso Fabricio Bustos tuvo una oportunidad para la visita pero su remate terminó en un tiro de esquina, mientras que sobre el final una combinación de Alan Velasco y Lucas Rodríguez exigió una reacción de Brian Aguirre para evitar la caída de la portería 'granate'.



En el inicio del complemento Alan Velasco volvió a encontrar a Messiniti cuyo remate encontró una gran reacción de Lautaro Morales que sacó la pelota al tiro de esquina.



En el minuto 83 Tomás Belmonte sacó un disparo que se fue cerca del poste izquierdo de Sosa, mientras que en el minuto final el ingresado Alan Soñora quedó mano a mano con Morales pero su remate se fue cerca del palo derecho para decretar el empate sin goles.



La revancha será el jueves 17 en el estadio Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, y el ganador enfrentará al también argentino Vélez Sarsfield o a la Universidad Católica de Chile, que en la ida se impuso por 1-2.



- Ficha técnica:



0. Lanús: Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Matías Pérez, Alexis Pérez y Brian Aguirre; Franco Orozco (m.77, Matías Esquivel), Tomás Belmonte, Facundo Quignón y Alexander Bernabei; Pedro De la Vega (m.70, Lucas Vera) y José Sand.



Entrenador: Luis Zubeldía.



0. Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero (m.20, Carlos Benavídez) y Pablo Hernández (m.74, Alan Soñora); Federico Martínez (m.75, Jonathan Menéndez), Lucas González (m.85, Domingo Blanco) y Alan Velasco; y Nicolás Messiniti (m.75, Marcos Landáburu).



Entrenador: Lucas Pusineri.



Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich amonestó a Alexander Barboza y Carlos Benavídez.



Incidencias: partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en Buenos Aires. EFE