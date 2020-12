Rafa Benítez: "Mbappe y Haaland deben adquirir más consistencia"

Fútbol Internacional

Martes 8| 12:34 pm





El técnico español Rafa Benítez ensalzó a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los dos mejores jugadores de los últimos tiempos, y habló del futuro que tienen jóvenes como Kylian Mbappe o Erling Haaland, de quienes dijo que "deben adquirir más consistencia".



En opinión del madrileño, exentrenador de equipos como Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Nápoles, Real Madrid y Newcastle United, "es una suerte para el fútbol, pero también para los demás futbolistas", tener a jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo.



"Los dos son muy competitivos, y la motivación no les falta nunca. Siempre quieren ganar. Eso es muy importante. Cuando empiezas a ganar títulos, necesitas jugadores como ellos, con esa clase de mentalidad. La clave de su éxito es su regularidad. Kylian Mbappé o Erling Haaland son todavía jóvenes. Tienen muchísimo potencial, pero deben adquirir más constancia", explicó en una entrevista con la web de la FIFA.



Campeón de Europa con el Liverpool, calificó al actual técnico del cuadro 'red', el alemán Jurgen Klopp, como un "entrenador genial". "Naturalmente, tiene la suerte de tener a sus órdenes a jugadores muy buenos, pero sabe cómo motivarlos", dijo.



"Al final, ha alcanzado metas muy altas. Ganar la Premier League y la Liga de Campeones con el Liverpool no es fácil... sobre todo con el Liverpool. Yo sé lo que eso representa. Estoy contento de que lo haya conseguido. Ha cimentado su éxito en su pasión por el fútbol y su filosofía de juego", apuntó.



Benítez admitió que dirigir una selección nacional "es algo que podría hacer algún día", pero consideró que todavía es "un poco joven para eso". "Me gusta el ambiente de los entrenamientos diarios. Pero no estoy cerrado en absoluto a la posibilidad de trabajar algún día para una selección. Lo importante es mantener la calma para tomar las decisiones correctas en los momentos adecuados", manifestó.



Aseguró que Steven Gerrard es el mejor jugador al que ha entrenado y que Messi es el mejor al que nunca ha dirigido, así como que su mejor encuentro fue el 4-0 ante el Real Madrid con el Liverpool en Anfield en la Liga de Campeones, su sistema preferido es el 4-2-3-1, se decantó por la Premier League como la mejor competición doméstica y por el tanto de Diego Maradona ante Inglaterra en México 86 ("genialidad en estado puro").



El triunfo en la Liga de Campeones 2005 con el Liverpool en Estambul es su recuerdo más hermoso, aunque indicó que su mayor éxito fueron sus títulos con el Valencia, las dos ligas, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa, y señaló a Pep Guardiola como el mejor entrenador al que se había enfrentado, así como al Valencia y el Liverpool como sus mejores equipos. EFE