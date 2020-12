Löw defiende su proceso de renovación y mira hacia la Eurocopa

Fútbol Internacional

Lunes 7| 2:16 pm





El seleccionador alemán, Joachim Löw, compareció este lunes ante la prensa, por primera vez desde la goleada encajada ante España (6-0), y defendió el proceso de renovación que ha puesto en marcha en el equipo nacional de cara a la próxima Eurocopa.



Löw inició su intervención con críticas a algunos medios por reprocharle que, desde la derrota ante España, no hubiera comparecido ante los periodistas.



"El que me conoce sabe que siempre estoy abierto a la crítica constructiva y que siempre doy la cara. Por eso me ha sorprendido leer cosas como 'Löw ha desaparecido'", dijo.



"Tras el partido contra España me presenté normalmente a la conferencia de prensa, luego siguió un proceso que todos habíamos acordado. Todos estábamos profundamente decepcionados, pero empezamos de inmediato a analizar ese partido intensivamente", agregó.



Löw subrayó que el momento de aparecer otra vez ante la prensa era después de su reunión con la cúpula de la Federación Alemania de Fütbol (DFB), que se produjo el lunes pasado porque antes no fue posible reunir a todos los miembros.



"A través de los años hemos tenido situaciones difíciles y se aprende a manejarlas. Naturalmente después de ese 6-0 estábamos decepcionados y enfadados. Sin embargo, estamos convencidos del proceso que hemos emprendido. Sabíamos que iba a haber reveses, pero la confianza en los jugadores está intacta", señaló.



Löw recordó que después de 2018, tras un doble fracaso en el Mundial de Rusia y en la Liga de Naciones, decidió emprender un proceso de renovación que implica dar tiempo a jugadores jóvenes para que evolucionen.



Durante este año, dijo Löw, la selección se entrenó poco porque se dio prioridad a la protección de la salud de los jugadores en medio de una situación y un calendario atípicos por la pandemia del coronavirus.



"Este año solo hemos tenido un entrenamiento táctico, el año pasado habían sido nueve. La prioridad este año era la salud de los jugadores. Necesitamos jugadores en forma el año próximo", subrayó.



"Cuando un equipo joven como el nuestro no tiene casi entrenamientos es difícil pedirle que hagan lo que está planificado", añadió.



Löw tiene contrato con la DFB hasta 2022, pero este lunes declaró que es normal que tras la Eurocopa se haga un balance. EFE