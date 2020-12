Santos pierde en casa ante Liga de Quito pero avanza a cuartos de final

Fútbol Internacional

Santos (Brasil). El Santos cayó este martes en casa por 0-1 ante Liga de Quito en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero consiguió avanzar a cuartos por los dos goles anotados como visitante en la ida.



El único gol del partido, que terminó con una bronca y cuatro expulsados, fue convertido por el reserva uruguayo Matías Zunino a los 64 minutos.



El técnico del Santos, Alexi Stival 'Cuca', como no se practicó el tipo de test clínico para covid-19 exigido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), no fue autorizado para estar en el banco y debió ser relevado por su hermano y asistente Avlamir Dirceo Stival 'Cuquinha'.



El entrenador dio positivo el 7 de noviembre y estuvo en cuarentena, pero el tipo de examen al que fue sometido no tiene el aval de la Conmebol.



Los dueños de casa saltaron al terreno de juego con la confianza de alcanzar la clasificación después del triunfo por 1-2 conseguido en la capital ecuatoriana y que les permitía, incluso, una derrota por 0-1 para avanzar.



No obstante, el equipo del puerto paulista salió desde el primer minuto a buscar el gol y en el comienzo protagonizó varias jugadas de ataque, pero ninguna con peligro sobre la portería defendida por el argentino Adrián Gabbarini, que solo vino a intervenir a los trece minutos para defender un remate de Diego Pituca.



Kaio Jorge y el venezolano Yéferson Soteldo también aproximaron al "Peixe" (pez) en el primer tiempo.



A los 24 minutos, el goleador colombiano Cristian Martínez Borja, exjugador de varios equipos brasileños de segunda división y quien llegó a estar con el Flamengo, tuvo la oportunidad más clara para los visitantes en un mano a mano con el portero John Víctor.



En el minuto 28, tras un tiro libre cobrado por Soteldo, Lucas Braga estrelló el balón en el horizontal.



Ya en el segundo tiempo, de nuevo Diego Pituca y el artillero Marinho buscaron abrir el marcador para el Santos.



El técnico de Liga de Quito, el uruguayo Pablo Repetto, movió sus fichas y a los 64 minutos sus variantes le dieron resultado con una anotación de su compatriota Zunino, quien aprovechó un borbollón dentro del área y después de un disparo en el vertical y de atajadas de John Víctor embocó el balón en las redes.



El gol de Liga de Quito fue confirmado por el VAR, que estuvo a cargo del argentino Mauro Vigliano.



Santos, con el marcador en contra, no renunció al ataque, que fue constante en casi todo el partido, y Marinho tuvo la oportunidad de igualar a los 77 minutos, pero Liga respondió casi de inmediato y Zunino pudo aumentar un minuto después.



En los minutos finales, Repetto arriesgó para fortalecer su ataque con la sustitución del centrocampista argentino Lucas Villarruel y el ingreso del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, que el año pasado jugó en la Liga brasileña con el Botafogo.



En el final del partido se presentó una confusión, en la que el árbitro argentino Néstor Pitana consultó el VAR y terminó expulsando a los visitantes Villarruel, que ya había sido sustituido, y Aguirre y por locales a Luiz Felipe, reserva, y al asistente Omar Feitosa.



El Santos se encontrará en los cuartos de final con el vencedor de la serie que definirán el jueves en Porto Alegre el también brasileño Gremio, que se impuso en Asunción por 0-2 en el partido de ida, y el paraguayo Guaraní.



- Ficha técnica:



0. Santos: John Víctor; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan (m.86, Wágner Leonardo); Álison, Diego Pituca, Yéferson Soteldo (m.81, Sandry), Lucas Braga (m.81, Madson), Marinho y Kaio Jorge (m.69, Bruninho).



Entrenador: Cuquinha.



1. Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza (m.53, Matías Zunino), Luis Caicedo, Anderson Ordóñez, Luis Ayala (m.56, Christian Cruz); Jordy Alcívar, Lucas Villarruel (m.82, Rodrigo Aguirre), José Quintero, Jhojan Julio, Billy Arce (m.57, Marcos Caicedo) y Cristian Martínez Borja.



Entrenador: Pablo Repetto.



Gol: 0-1, m.64: Matías Zunino.



Árbitro: El argentino Néstor Pitana. Expulsó a Luiz Felipe, Villarruel y Aguirre y amonestó a Álison, Soteldo, Wágner Leonardo, John Víctor y Ayala.



Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Vila Belmiro, de Santos. EFE