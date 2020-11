Muere el entrenador Vítor Oliveira, el mago de los ascensos a primera

Fútbol Internacional

Sábado 28| 1:50 pm





El entrenador portugués Vítor Oliveira, que logró ascender once veces a equipos de segunda a primera división, falleció este sábado a los 67 años, informó la Liga portuguesa.



El histórico técnico, que esta temporada no tenía club, paseaba en Matosinhos (norte de Portugal) cuando empezó a encontrarse mal y fue trasladado a un hospital de la zona, donde los médicos no pudieron salvar su vida.



Oliveira era calificado como el "rey de las subidas" dada su experiencia por llevar a equipos de segunda a primera división.



Lo consiguió hasta en once ocasiones, la última en 2019, con el Paços de Ferreira.



"No hay secretos en el fútbol: trabajo, ser competentes y capacidad de organizar una plantilla de calidad para disputar la segunda división, un campeonato muy difícil; lo importante, conseguir buenos jugadores", sostuvo en una entrevista con EFE ese año, en la que aseguraba tener muchas ofertas para entrenar en la máxima categoría lusa.



Arouca, Moreirense, União de Madeira, Chaves y Portimonense fueron algunos de los clubes a los que ascendió durante su carrera de récord, una hazaña que le convirtió en un entrenador muy popular y querido en el país.



Por ello, su muerte ha generado conmoción en el fútbol portugués y la sociedad lusa, que se quedan "más pobres", según un mensaje emitido por la Liga lusa, que ha decretado que se guarde un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana.



Mientras, la Federación Portuguesa de Fútbol ha recordado su "carismática" personalidad, y también ha emitido un mensaje el seleccionador portugués, Fernando Santos.



"Partió uno de mis compañeros, seguramente uno de los mejores amigos que tuve alguna vez", escribió Santos en un comunicado.



Junto a estas reacciones, se han producido en cascada los mensajes de condolencia de prácticamente todos los clubes de la primera división, publicados en sus páginas web.

EFE