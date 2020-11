Gabriel Jesús, rival de La Vinotinto: Brasil sabe ganar sin Neymar

Fútbol Internacional

Río de Janeiro. El atacante del Manchester City Gabriel Jesús dijo este miércoles que la selección brasileña ya demostró varias veces que puede ganar sin la presencia de Neymar y que trabaja para lograrlo el viernes cuando reciba en Sao Paulo a Venezuela por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



"Sabemos de la calidad de Neymar y de su importancia, tanto en su club como en la selección, sabemos todo lo que aporta; pero tratándose de la selección brasileña todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y saber suplirlo", afirmó el campeón olímpico en una rueda de prensa en la concentración de la Canarinha.



"Con Neymar la victoria es más fácil, pero la selección ya mostró que puede jugar sin él y vencer sin él", agregó el delantero del Manchester City en rueda de prensa en la Granja Comary, el centro de entrenamiento donde Brasil se prepara desde el lunes para sus dos próximos compromisos de las eliminatorias sudamericanas.



Gabriel Jesús recordó que el atacante del París Saint Germain también fue desconvocado de la selección brasileña que disputó la Copa América el año pasado por lesión y que, sin su principal referente, la Canarinha se consagró campeona.



Según el ariete, todos los convocados para los dos próximos partidos de Brasil por las clasificatorias a Catar 2022 tienen calidad y algunos deberán suplir al atacante del PSG.



Pese a una lesión en el aductor que le hizo perderse los dos últimos partidos del club francés, Neymar fue mantenido en la convocatoria de la selección y, aunque ya fue descartado para el partido con Venezuela, los médicos trabajan para dejarlo a punto para el del próximo martes en Montevideo ante Uruguay.



Además de Neymar, Brasil tendrá que suplir a otros dos titulares indiscutibles para el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', como son Philippe Coutinho (Barcelona-ESP) y Casemiro (Real Madrid-ESP). El primero fue desconvocado por lesión y el segundo por haber dado positivo para la covid-19.



"Obvio que los tres son jugadores que hacen diferencia en la cancha, que ayudan a la selección y que harán falta, pero hay jugadores que pueden dar cuenta del recado", dijo Gabriel Jesús.



El atacante afirmó que, pese a que en el City juega más como delantero centro, no tiene ningún problema en jugar como punta en la selección en el lugar de Neymar.



"En la selección juego más como punta. No tengo preferencia. En donde el técnico me ponga yo intentaré hacer lo mejor", dijo.



En la misma rueda de prensa el lateral Gabriel Menino, un juvenil convocado por segunda vez para las eliminatorias, manifestó su honor de estar compartiendo la concentración de la selección brasileña con Gabriel Jesús, considerado un ídolo por todos los jugadores de las divisiones inferiores del Palmeiras, de donde ambos surgieron.



"Es una persona increíble y estoy seguro de que me ayudará mucho en la selección. Estoy viviendo un sueño de estar con los grandes y cada día que estoy aquí intento aprender más y ganar experiencias para que un día también pueda dejar mi marca", dijo. / EFE