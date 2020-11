Thorgen Hazard: "Eden está bien, no tiene síntomas de covid"

Fútbol Internacional

El internacional belga Thorgen Hazard aseguró que su hermano Eden se encuentra bien y no presenta síntomas de covid, pese a que no ha podido sumarse a la concentración de la selección al haber dado positivo por coronavirus.



"Está bien. Ha dado positivo por covid-19 pero no tiene síntomas. Tiene buena salud", dijo en rueda de prensa el centrocampista del Borussia de Dortmund preguntado sobre su hermano, el atacante del Real Madrid.



Bélgica se enfrentará a Suiza el 11 de noviembre, a Inglaterra el 15 y con Dinamarca el 18 en el marco de la Liga de Naciones.



Thorgen Hazard dijo no saber si Eden tenía previsto hacerse un segundo test para intentar sumarse más adelante a la concentración de la selección que dirige Roberto Martínez, aunque no lo ve probable.



"No sé si podrá venir, parece complicado. Edén está en cuarentena en su casa. Había acabado con sus lesiones y ahora no puede jugar a causa del virus", lamentó. EFE