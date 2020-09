Bélgica convoca a Hazard, Courtois y Carrasco

Fútbol Internacional

Bélgica convocó este miércoles al delantero del Real Madrid Eden Hazard, el portero del mismo club Thibaut Courtois y al extremo del Atlético de Madrid Yanick Carrasco para enfrentarse contra Costa de Marfil, Inglaterra e islandia.



Los "Diablos rojos" se medirán en partido amistoso en Bruselas contra Costa de Marfil el próximo 8 de octubre y a continuación se medirá como visitante, dentro de la Liga de Naciones, contra Inglaterra (11 de octubre) e Islandia (15 de octubre).



Hazard, que aún no ha disputado ningún minuto con el Real Madrid esta temporada pero ha sido convocado para enfrentarse contra el Valladolid en liga este miércoles, también entró en la última convocatoria de Roberto Martínez para enfrentarse a Dinamarca e Islandia a inicios de septiembre, pero no jugó ninguno de los partidos.



No obstante, el capitán de Bélgica, que vivió una pasada temporada con varias lesiones y una operación en el tobillo, ha sido convocado por el Real Madrid para jugar este miércoles contra el Valladolid en liga y cabe esperar que también esté en el efectivo blanco que Zinedine Zidane seleccionará para medirse contra el Levante el próximo domingo.



"La idea es que ningún jugador dispute los tres partidos", dijo Martínez, quien precisó que si Hazard puede "estar implicado en esos dos partidos" con su club se sumará a la concentración belga y, de no ser así, continuará trabajando individualmente con el Real Madrid.



El técnico español aseguró que trabaja "estrechamente con el Real Madrid" y agregó que Hazard sólo se unirá al equipo nacional si está "al 100 %".



"Estoy seguro de que pronto tendremos a Eden al 100 %. Si no es ahora, espero que en noviembre", precisó Martínez.



Además de los citados, en la extensa lista de convocados figuran futbolistas como el centrocampista Kevin de Bruyne (Manchester City) o el delantero Romelu Lukaku (Inter de Milán), mientras que el defensa Thomas Vermaelen, que milita en el Vissel Kobe de Japón, no podrá sumarse a los "Diablos rojos" por las restricciones de viaje ligadas a la pandemia de coronavirus.



Además, cinco jugadores se estrenarán con la selección absoluta: Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers y Zinho Vanheusden.



Por otro lado, la UEFA no permitirá que el partido contra los marfileños en el Estadio Rey Balduino se celebre con público y aforo restringido, como pretendía la Federación belga.



"Desafortunadamente, la UEFA ha decidido que no nos permite daros la bienvenida en el estadio. Cruzamos los dedos para noviembre", indicó la Federación a los aficionados belgas en su página de Facebook.







Lista completa:



- Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Brujas), Koen Casteels (Vlf Wolsfburg) y Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht).



Defensas: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Herta Berlin), Sebastiaan Bornauw (FC Colonia), Jason Denayer (Olympique de Lyon), Alexis Saelemaekers (AC Milán), Jan Vertonghen (Benfica), Zinho Vanheusden (Standard de Lieja), Timothy Castagne (Leicester) y Brandon Mechele (Brujas).



- Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Dodi Lukebakio (Herta Berlin), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Hans Vanaken (Brujas), Yari Verschaeren (Anderlecht), Nacer Chadli (Estambul Basaksehir), Joris Kayembe (Charleroi), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester) y Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion).



- Delanteros: Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter de Milán), Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Cristal Palace), Jérémy Doku (Anderletch), Dries Mertens (Nápoles) y Divock Origi (Liverpool). EFE