Selección croata sin Modric y Rakitic contra Portugal y Francia

Luka Modric, del Real Madrid, e Ivan Rakitic, del Barcelona, no jugarán con la selección de Croacia los partidos contra Portugal y Francia de la Liga de las Naciones, el 5 y 8 de septiembre, respectivamente, informó este jueves la Federación de Fútbol Croata en su página web.



Modric, capitán de la selección, y el vicecapitán, Rakitic, no fueron convocados "tras lograr un acuerdo al respecto con el seleccionador", Zlatko Dalic, indica la nota, sin precisar otros detalles.



Por enfermedad, tampoco jugará Marin Pongracic.



En lugar de esos tres jugadores ausentes han sido incluidos Antonio Colak, Ante Budimir (Mallorca) y Mile Skoric.



Después de una pausa de diez meses debido a la pandemia del coronavirus, la selección croata se reunirá el 31 de agosto en Zagreb para prepararse para los dos partidos mencionados, que se jugarán en Oporto (Portugal) y Saint Denis (Francia).



"No podríamos tener adversarios más difíciles: basta decir que en el plazo de tres días jugaremos contra campeones mundiales y europeos", comentó Dalic días atrás.



También dijo que aunque "respeta al máximo a Portugal y Francia", su equipo "seguramente tratará de romper la tradición negativa con esos dos equipos".



La lista de los 23 jugadores que van a viajar a Portugal y Francia es la siguiente:



Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Lokomotiva)



Defensas: Domagoj Vida (Besiktas), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Dario Melnjak (Rizespor), Mile Skoric (Osijek)



Centrocampistas: Antonio Colak (Rijeka), Ante Budimir (RCD Mallorca), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Lazio), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA)



Delanteros: Ivan Perisic (Bayern), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo).

EFE