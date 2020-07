La Champions femenina, en peligro de no jugarse en España según The Telegraph

Fútbol Internacional

Lunes 27| 8:12 am





La fase final de la Liga de Campeones femenina, que se disputará a partir del próximo 21 de agosto entre Bilbao y San Sebastián, estaría en peligro de no jugarse en España.



Según el periódico británico The Telegraph, el torneo continental podría cambiar de sede si el repunte de casos en España no disminuye próximamente.



Los rebrotes en España ya han provocado que países como el Reino Unido hayan impuesto una cuarentena de 14 días a las personas que viajen allí.



La fase final de la Champions comenzará el 21 de agosto con la disputa de los cuartos de final y terminará el 30 del mismo mes, con los partidos disputándose en San Mamés y Anoeta.



Sin embargo, la UEFA tiene un plan de contingencia como en la competición masculina para designar otras sedes en caso de que el repunte de casos sea más peligroso.



"La UEFA continuará analizando la situación y se reserva el derecho a reasignar cualquier partido del torneo final si nuevas circunstancias hacen imposible que ese encuentro u otros se jueguen en las sedes originales", explicó la UEFA.



En los cuartos de final de la competición están el Glasgow City, Wolfsburgo, Atlético Madrid, Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain, Lyon y Bayern Múnich. / EFE.