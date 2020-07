Los jugadores negros piden cambios sociales antes del inicio 'Torneo Regreso'

Fútbol Internacional

Los jugadores negros que militan en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos expresaron este miércoles por la noche su deseo que se den cambios sociales durante la ceremonia de presentación del 'Torneo Regreso'.



En una declaración poderosa en la lucha por la justicia social, más de 100 jugadores negros de la MLS, miembros del Black Players for Change (BPC), salieron al campo en el ESPN Wide World of Sports Complex en una protesta conjunta antes del partido inaugural.



Los jugadores se alinearon en el campo principal antes del inicio del partido entre Orlando City SC e Inter Miami CF, con ambas formaciones arrodilladas en círculo en el medio del campo.



La manifestación duró 8 minutos y 46 segundos en homenaje al hombre negro George Floyd, quien falleció cuando se encontraba bajo custodia de la policia en Mineápolis.



Los jugadores negros que estaban de pie del resto de los equipos, que llevaban puestas camisetas y guantes del mismo color, comenzaron a levantar el puño de la mano derecha de forma sincronizada.



Black Players for Change es una organización de más de 170 jugadores negros de la MLS que se formó para dar voz a los jugadores negros dentro de la liga y ayudar a realizar cambios sociales dentro y fuera de la organización deportiva.



La demostración en el campo fue una de una serie de iniciativas que el BPC diseñó en colaboración con MLS y MLS Black Staff United, el grupo de recursos de la liga dedicados a empleados negros.



Camisetas de calentamiento creadas por Warren Creavalle, del Unión de Filadelfia, llevaban mensajes que identifican a los jugadores afectados por la injusticia racial.



También los brazaletes de capitanes de los 25 equipos que disputan el torneo los mostraran en apoyo al movimiento Black Lives Matter.



También habrá un parche especial MLS Unites que los equipos usarán para su primer partido de la competencia con un espacio para que los jugadores escriban a nombre de la persona que desean honrar o un mensaje inspirador.



A su vez, la MLS y la BPC también se han comprometido a hacer una contribución financiera a las organizaciones que luchan contra la desigualdad racial. / EFE