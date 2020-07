Iniesta confía en hacer una "buena labor" al reanudarse la JLeague

Fútbol Internacional

Viernes 3| 7:34 am





El español Andrés Iniesta afirmó este viernes que espera hacer una "buena labor" cuando se reanude este sábado la temporada de la JLeague, después de la interrupción por la covid-19, y lamentó que los partidos de las próximas fechas tengan que realizarse sin espectadores o con el aforo limitado.



Iniesta está vinculado al Vissel Kobe desde hace dos años y se ha convertido en una de las principales figuras del fútbol nipón. Su equipo se adjudicó el primero de enero de este año la Copa del Emperador, su primer título en la historia del club, al derrotar en la final por 2-1 al Kashima Antlers.



En la actual temporada de la primera división de la JLeague, el Vissel Kobe, al igual que el resto de los equipos, sólo tuvo oportunidad de disputar un encuentro, el 23 de febrero, frente al Yokohama, que terminó con empate a 1, pero la segunda fecha ya quedó aplazada por la pandemia de coronavirus y el torneo se reanudará este sábado.



"Han sido momentos difíciles, no sólo para mí, sino a nivel global, a nivel individual y en el mundo deportivo", afirmó Iniesta en una rueda de prensa junto a otros integrantes del equipo en la víspera de que el Vissel Kobe, dirigido por el alemán Thorsten Fink, se enfrente en casa al Sanfrecce Hiroshima.



"He intentado dar lo mejor de mí y llegar en la mejor condición posible, y espero que mañana pueda hacer una buena labor", agregó el jugador español en declaraciones reproducidas por medios nipones de Kobe.



La JLeague se reanudará sin espectadores en los estadios, siguiendo el ejemplo de competiciones deportivas en otros países que al igual de Japón han sido castigados por la pandemia de coronavirus. Se espera que a partir del 10 de julio puedan acudir aficionados, aunque con un máximo de 5.000 por estadio y con otras limitaciones.



Los cuatro meses de suspensión han forzado un reajuste del calendario que implica una concentración de partidos hasta que termine la temporada.



El Vissel Kobe, por ejemplo, disputará su próximo encuentro el 8 de julio y el siguiente el 11, ambos fuera de casa, y durante este mes volverá a los estadios en tres ocasiones más, los días 18, 22 y 26.



Al respecto, Iniesta señaló la importancia de fortalecer el club y el equipo ante este desafío. "No es un objetivo fácil, pero me gustaría luchar como equipo para ganar la liga", añadió el jugador, autor del gol que el 11 de julio de 2010 dio la victoria a España en la final de la Copa Mundial de Sudáfrica. / EFE