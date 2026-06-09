La fe madridista no es barata: el alto precio de la nueva camiseta en honor al papa

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El Real Madrid no ha tardado en capitalizar comercialmente la reciente revelación del papa León XIV sobre su afición por el equipo. La tienda oficial del club lanzó este lunes una elástica de edición limitada en honor al pontífice, desatando furor entre los seguidores.

Sin embargo, lo que más ha impactado a la afición es el elevado costo de la prenda. Adquirir esta exclusiva camiseta supone un desembolso de 195 euros, un precio considerablemente alto para una pieza de colección deportiva.

Los escaparates de las tiendas ya exhiben a los maniquíes vistiendo esta indumentaria tan particular. En la parte posterior de la camiseta blanca se puede leer claramente el nombre "León" en la zona superior, acompañado del número romano "XIV" a modo de dorsal.

El precio de la equipación completa

El fervor religioso y deportivo tiene un precio aún mayor si los seguidores desean lucir el uniforme papal en su totalidad. Además de los 195 euros de la camiseta, los fanáticos tendrán que sacar la billetera si quieren los complementos.

La directiva merengue ha fijado el precio de los pantalones cortos oficiales en 55 euros. Para rematar el atuendo, las medias a juego se venden por 25 euros adicionales en las tiendas físicas y digitales.

En total, vestir exactamente igual que el conjunto exhibido en los escaparates representa un gasto de 275 euros. Esta cifra deja claro que el homenaje al pontífice también es una fuerte apuesta comercial por parte de la institución de Valdebebas.

El obsequio presidencial en el Bernabéu

Mientras los aficionados deben pagar estas fuertes sumas, el sumo pontífice recibirá su propia indumentaria de forma totalmente gratuita. Florentino Pérez, recién reelegido como presidente, le entregará personalmente esta cotizada prenda como muestra de agradecimiento.

Esta entrega protocolar se realizará esta misma tarde en las instalaciones del emblemático estadio Santiago Bernabéu. El histórico recinto deportivo será el escenario de un multitudinario encuentro entre el líder religioso y la comunidad diocesana.

Este evento es uno de los actos centrales de la gira del pontífice estadounidense por la capital española. Cabe recordar que será la segunda vez que el Bernabéu acoja a un papa, después de la histórica visita de Juan Pablo II en noviembre de 1982.

Las confesiones en pleno vuelo

Toda esta maquinaria comercial y de homenajes se activó gracias a unas simpáticas declaraciones aéreas. En su viaje desde Roma hacia España, Robert Prevost confesó abiertamente sus preferencias futbolísticas ante los medios que lo acompañaban.

El líder religioso bromeó diciendo que, aunque la figura del papa "es de todos los equipos", su corazón es fervientemente del Real Madrid. Estas palabras resonaron de inmediato en las oficinas del conjunto blanco, inspirando la creación de la indumentaria.

Florentino Pérez no ocultó su entusiasmo al enterarse de esta noticia durante un evento de campaña el pasado sábado. "Hoy ha dicho que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo enorme. Bienvenido a España, santidad", expresó el mandatario con orgullo.