Luis de la Fuente con una renovación histórica en España

Luis de La Fuente es uno de los mejores entrenadores a nivel de selecciones en los últimos 10 años. Un entrenador con un método práctico y un fútbol de posesión que explota el talento de España. Para darle continuidad al proyecto, la RFEF selló su continuidad hasta 2032.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció oficialmente la extensión del contrato de Luis de la Fuente. El entrenador de 65 años permanecerá al frente del combinado español hasta 2032. Por lo que tendrá la tarea de defender: Euro 2028, Mundial 2030 y Euro 2032.

Este acuerdo histórico blinda al técnico riojano por un periodo largo, es el proyecto más ambicioso en la historia del fútbol español. Algo que se ganó de La Fuente por sus triunfos en Nation League, Eurocopa y Mundial. España está preparada para marcar una era en el fútbol mundial.

Primera lista de España tras la renovación de Luis de La Fuente

La Selección de España vuelve a escena después de conquistar el Mundial 2026 y lo hace con una convocatoria que conserva buena parte de la estructura que llevó al combinado nacional hasta el título conquistado en Estados Unidos.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, presentó su primera lista después de conseguir la segunda estrella, con varias novedades con respecto a la lista anterior entre los 26 futbolistas elegidos

- Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Josep Martínez (Inter de Milán, ITA).

- Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Marc Cucurella (Real Madrid).

- Centrocampistas: Rodri (FC Barcelona), Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabián (París Saint-Germain, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Fermín López (FC Barcelona).

- Delanteros: Dani Olmo (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (París Saint-Germain, FRA), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Muñoz (Liverpool, ENG) y Nico Williams (Athletic Club).