Luis de la Fuente seguirá al frente de Esapaña: la RFEF prepara su renovación hasta 2032

Luis de la Fuente está cada vez más cerca de extender su etapa al frente de la selección española. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trabaja en los últimos detalles de una renovación que llevaría al entrenador hasta 2032, según confirmó este miércoles su presidente, Rafael Louzán.

La continuidad del seleccionador fue uno de los temas abordados por Louzán durante la segunda y última jornada del World Football Summit (WFS), celebrado en Madrid. El dirigente dejó claro que la intención de la Federación es mantener a De la Fuente durante varios años más.

Una etapa marcada por títulos

De la Fuente asumió el banquillo de España en 2022 y desde entonces ha protagonizado un ciclo de éxitos que acumula tres grandes conquistas, llevó a la Roja al título de la UEFA Nations League 2022/2023, posteriormente conquistó la Eurocopa 2024 y cerró el ciclo con el Mundial 2026.



Ese recorrido también le ha valido el respaldo público de la Federación,. Louzán llegó a calificarlo como “el mejor seleccionador de la historia” por los títulos obtenidos, además de destacar su personalidad, trabajo y eficacia. Actualmente, De la Fuente tiene contrato con España hasta 2028, pero el nuevo acuerdo apunta a ampliar esa relación cuatro años más.

La renovación también incluye una mejora salarial

La RFEF no solo busca extender el vínculo del seleccionador, el nuevo contrato también contempla una mejora importante en sus condiciones económicas. Louzán explicó durante su intervención en el World Football Summit que De la Fuente no se encontraba entre los diez seleccionadores mejor pagados y que la intención es corregir esa situación con la renovación.



“El público español le quiere y le admira. Le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba en el top diez de los que mejores condiciones económicas. Y lo va a estar”, señaló el presidente federativo.



De esta manera, el entrenador español pasaría a formar parte del grupo de seleccionadores con mejores condiciones económicas a nivel internacional.

Tres grandes torneos por delante

Si el acuerdo hasta 2032 logra concretarse, De la Fuente tendría por delante tres grandes citas con la selección de España. La primera sería la Eurocopa 2028, que tendrá como sedes al Reino Unido e Irlanda, después llegará el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos, y finalmente la Eurocopa 2032, que se disputará en Italia y Turquía.

Pero hay una cita que tendrá un significado especial para el seleccionador y la Roja. España llegará al Mundial 2030 como vigente campeona del mundo, después de conquistar el título en 2026. Además, tendrá la oportunidad de disputar el torneo en casa, por lo que el dirigente podría estar al frente del equipo en una de las citas más importantes de su ciclo.



La renovación todavía está en proceso de cierre, pero las palabras de Rafael Louzán dejan clara la intención de la RFEF, el proyecto de Luis de la Fuente no termina en 2028 y apunta, cada vez con más fuerza, hasta 2032.