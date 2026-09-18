Selección de España presenta su lista de convocados con estas novedades

La Selección de España vuelve a escena después de conquistar el Mundial 2026 y lo hace con una convocatoria que conserva buena parte de la estructura que llevó al combinado nacional hasta el título conquistado en Estados Unidos.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, presentó su primera lista después de conseguir la segunda estrella, con varias novedades con respecto a la lista anterior entre los 26 futbolistas elegidos.

Más allá de los nombres que aparecen en la convocatoria, una de las principales noticias está en aquellos jugadores que estuvieron presentes durante el Mundial y que ahora no forman parte del grupo.

Selección de España – Convocatoria

Cuatro campeones quedaron fuera de la lista para los próximos compromisos de la UEFA Nations League que disputará “La Roja”.

Entre las ausencias destaca Joan García, quien no aparece entre los tres porteros seleccionados. Unai Simón y David Raya mantienen su lugar, mientras que Josep Martínez aparece como una de las novedades para ocupar el tercer puesto bajo los tres palos.

Otro de los nombres que ya no estará con el combinado nacional es Marcos Llorente. El futbolista había formado parte del plantel campeón, pero su situación con España cambió después de anunciar su decisión de retirarse de la selección con un comunicado a través de sus redes sociales.

En el centro del campo tampoco aparece Gavi. El jugador del Barcelona fue parte del equipo que consiguió el Mundial sin ser protagonista, pero quedó fuera de esta convocatoria. Su ausencia abre espacio para otros de sus compatriotas, entre ellos Fermín López, quien vuelve a tener una oportunidad de vestir la camiseta de su país.

La cuarta baja corresponde a Borja Iglesias. El delantero tampoco fue incluido en la lista, mientras que Roberto Fernández aparece como una de las alternativas para el ataque del conjunto español.

En contraste con estas ausencias, 22 de los futbolistas que participaron en la conquista del Mundial continúan dentro de los planes del seleccionador. Entre ellos aparecen figuras como Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y Yéremy.

La convocatoria también contempla el regreso de Dean Huijsen, además de las incorporaciones de Josep Martínez, Fermín y Roberto Fernández.

Finalmente, con esta lista, Luis de la Fuente mantiene el núcleo del equipo campeón, aunque introduce algunas modificaciones para afrontar una nueva etapa que esperan que sea parte de esta historia era del fútbol español.