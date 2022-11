El emotivo mensaje de Puyol a Piqué: "Pocos han defendido la camiseta del Barça como tú"

Gerard Piqué anunció de manera inesperada su retiro casi inmediato del fútbol profesional, que se hará efectivo luego del sábado, cuando Piqué dispute su último partido como profesional en el Camp Nou, enfrentando al Almería.

Uno de los primeros en reaccionar al retiro de Gerard Piqué fue su excompañero en la zaga defensiva del Barcelona, y antiguo capitán del conjunto catalán: Carles Puyol. La leyenda de los azulgranas se expresó en su cuenta de Twitter, y demostró todo su cariño por su antiguo compañero de vestuario.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD