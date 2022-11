Gerard Piqué le pone fecha a su retiro del fútbol (+Video)

Fútbol Internacional

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda 03/11/2022 2:23 pm

Con 35 años, Gerard Pique dijo este jueves cuando se va a retirar de fútbol profesional. El defensor del FC Barcelona hizo el anuncio a través de sus redes sociales en un vídeo muy emotivo.

Piqué desde hace un tiempo no tiene el mayor protagonismo en el FC Barcelona, pero su legado en la historia de este club es imborrable, por lo que este jueves sorprendió al mundo del fútbol anunciado que el próximo sábado será su último partido en el Camp Nou con el equipo culé.

"He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será", dijo Piqué en el vídeo.

En el compacto que dura más o menos dos minutos, el defensor hace un recuento de toda su trayectoria dentro del equipo azulgrana, incluso desde sus tiempo en La Masía. Además, agradece a los fanáticos del equipo por todo el apoyo a lo largo de estos años.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

"Yo no quería ser futbolista, quería jugar en el Barça", mencionó Gerard de manera emotiva.

Conociendo esto, el sábado ante el Almería los aficionados del Barcelona vivirán una tarde-noche especial, ya que será el último de Piqué con la camiseta azulgrana, al menos en el Camp Nou.

Piqué dejará el Barca con un palmarés donde ganó 8 Ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Súper Copas de Europa, 6 Súper Copas de España y una Copa del Mundo con España.