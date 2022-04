Pellegrini y la final de Copa: Estamos mejor pero son dos equipos parejos

Fútbol Español

Viernes 22| 5:34 pm





El chileno Manuel Pellegrini se prepara para dirigir su primera final desde que se hizo cargo del Betis. Los verdiblancos jugaran de "locales" en el estadio sevillano La Cartuja y se las verán con un "aguerrido" Valencia que promete dar pelea hasta el final.

Pellegrini atendió a los periodistas en el escenario del partido momentos antes de dirigir sobre su césped el último entrenamiento antes de la final, de la que dijo que todos sus jugadores "deben controlar las emociones durante los noventa minutos" y estar "con la cabeza fría y el corazón caliente".

El sudamericano destacó que "sería un logro muy importante" conseguir este título por "la gente pero también por el plantel y el cuerpo técnico", para lo que solicitó a los suyos "que se vea reflejado mañana lo hecho durante la temporada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Betis Balompié (@realbetisbalompie)

Para el "ingeniero" es su segunda campaña al frente del equipo, apuntó que no sabe de dónde sale que el Betis es el favorito y que no le importa que le den esa condición o no.

"Si es por LaLiga, sí tenemos más puntos, pero son dos plantillas de potencial parecido. En noventa minutos se verá lo que pasa, por eso este deporte es el más seguido en el mundo", argumentó.

Preguntado por el malestar del entrenador del Valencia, José Bordalás, expresado en la rueda de prensa anterior a la del Betis, en la que dijo que no le parecía correcto que Pellegrini se refiriera a algunos aspectos antideportivos del rival, comentó que no se había referido nunca en ese sentido al equipo valenciano.

Lea también: Caracas vs Táchira: las llamas de una rivalidad

"Cada uno hace lo que cree. Dije que el estilo de Valencia es un estilo fuerte, pero no veo críticas en eso. Son dos estilos diferentes. Nosotros llegamos aquí con un concepto, un estilo, un juego en todas las competiciones y estamos ante un rival de estilo distinto pero igualmente válido. Con todos los estilos se gana", relató.

Añadió que "es muy difícil saber lo que va a hacer el Valencia", por lo que afirmó que deben centrare en el juego que hace el Betis "y ojalá se tenga un buen día para hacerlo".